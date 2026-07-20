배재고 야구부 출전정지 ‘6개월→1개월’ 감경

광주일고를 상대로 ‘스타벅스 조롱 응원’을 벌여 논란을 빚은 뒤 전국대회 6개월 출전정지 처분을 받았던 배재고 야구부 징계가 1개월로 감경됐다. 이에 따라 올해 마지막 전국대회인 봉황대기 출전도 가능해졌다.

이영진 대한체육회 스포츠공정위원장(전 헌법재판관)이 20일 서울 송파구 올림픽회관에서 배재고 야구부 징계 재심의 관련 등을 주요 안건으로 하는 제19차 스포츠공정위원회를 마친 뒤 결과를 발표하고 있다. 뉴시스

대한체육회 스포츠공정위원회는 20일 서울 송파구 올림픽회관에서 제19차 위원회를 열어 대한야구소프트볼협회 공정위원회가 내린 6개월 출전 출전 정지 처분을 ‘1개월 출전 정지’로 감경 조처했다고 밝혔다. 이영진 스포츠공정위원장은 “더그아웃에서의 부적절한 응원 구호는 경기 방해 행위 등 징계사유에는 해당하지만, 배재고 학생이 광주를 찾아 용서를 구하고 피해 당사자인 광주제일고등학교(광주일고)가 용서하고 선처를 호소한 점을 감안해 1개월로 감경했다”고 사유를 설명했다.



이번 체육회 스포츠공정위 심의 결론은 즉시 효력이 발생한다. 지난 1일 자로 적용된 대한야구소프트볼협회 스포츠공정위의 6개월 출전정지 징계를 기준으로 하면 1개월 출전 정지는 이달 31일로 끝난다. 배재고는 이번 공정위 결정으로 다음 달 6일 개막 예정인 제54회 봉황대기 전국고교야구대회에 출전할 수 있게 됐다.



앞서 배재고는 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고와의 1회전에서 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”, “탱크데이” 등의 구호를 외쳤다. 상대가 광주제일고였기에 배재고 선수들이 5·18 민주화운동을 비하 및 조롱한 게 아니냐는 비판이 제기됐다. 논란이 커지자 대한야구소프트볼협회 스포츠공정위는 지난 1일 배재고에 6개월 출전 정지와 함께 청룡기 대회의 남은 경기 몰수패를 의결했다.



이후 배재고는 재심 신청 기한 마지막 날인 지난 8일 대한체육회에 징계 처분에 대한 재심을 신청했고, 스포츠공정위는 이날 배재고의 재심 신청을 받아들여 기존 징계를 대폭 감경했다.

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