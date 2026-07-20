오산 공장서 흉기 휘둘러 2명 사상…60대 피의자 검거

자신이 다니는 공장에서 흉기를 휘둘러 1명을 숨지게 하고 1명에게 중상을 입힌 60대가 경찰에 붙잡혔다.



경기 오산경찰서는 살인 및 살인미수 혐의로 A씨를 현행범으로 체포했다고 20일 밝혔다.

사진=뉴시스

A씨는 이날 오후 6시 22분께 오산시의 한 기계 제작 공장에서 업체 사장 B(70대)씨와 직원으로 추정되는 C씨 등 2명에게 흉기를 휘둘러 숨지게 하거나 중상을 입힌 혐의를 받고 있다.



피해자들은 병원으로 옮겨졌으나, 심정지 상태로 이송됐던 C씨는 끝내 숨졌다. B씨는 크게 다쳐 치료받고 있다.



소방 당국은 "흉기로 사람을 찌른다"는 신고를 받고 출동하며 경찰에 공동 대응을 요청했고, 경찰은 사건 발생 40여분 만인 오후 7시 6분께 A씨를 검거했다.



경찰은 A씨가 범행 직후 음독을 시도한 것으로 추정하고, A씨 또한 병원으로 이송해 치료받도록 조치했다.



경찰 관계자는 "피해자들은 피의자가 다니는 공장 관계자로 보이는데, 이들의 관계 및 범행 동기는 조사를 해봐야 알 수 있다"며 "피의자가 음독으로 인해 치료가 필요하다고 판단되면 석방 후 감호 조치할 수도 있다"고 말했다.



경찰은 사건 경위를 조사하고 있다.

<연합>

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