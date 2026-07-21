“낮에는 물총 싸움, 밤에는 EDM 파티!”… 정남진 장흥물축제 25일 개막 [최현태 기자의 여행홀릭]

컬러풀 살수대첩 퍼레이드부터 지상 최대의 물싸움까지, 무더위를 통째로 날려버릴 신나는 물놀이 축제가 돌아온다. 국내 정상급 록밴드가 출연하는 장흥 Rock페스티벌과 화려한 EDM 파티까지 더해져 어느 때보다 뜨거운 여름밤을 예고하는 정남진 장흥물축제가 9일간의 물놀이 대장정에 들어간다.

장흥물축제 살수대첩 거리퍼레이드.

2026년 더욱 업그레이드된 제19회 정남진 장흥물축제는 7월25일부터 8월2일까지 장흥군 장흥읍 탐진강 수변공원과 편백숲 우드랜드, 빠삐용 ZIP 일원에서 펼쳐진다. ‘물과 숲-休’를 주제로 열리는 올해 축제의 슬로건은 ‘치유가 물~씬, 여름이 물씬, 씬나는 장흥’이다. 축제는 개막일인 25일 대표 프로그램인 컬러풀 살수대첩 거리퍼레이드로 막을 올린다. 올해는 축원 스토리텔링과 세계 각국의 전통문화를 반영한 퍼레이드에 화려한 컬러 퍼포먼스를 더해 볼거리를 한층 업그레이드했다. 오후 1시 장흥군민회관을 출발하는 퍼레이드 행렬은 중앙로 일대에서 장흥군민과 관광객, 글로벌 공연팀이 함께하는 워터 퍼포먼스를 펼친 뒤 지상 최대의 물싸움장까지 이어진다.

장흥물축제 살수대첩 거리퍼레이드.

아프리카 타악의 강렬한 비트와 브라스 밴드의 경쾌한 연주, 이국적인 하와이안 댄스와 유쾌한 삐에로가 흥을 돋우고 대형 아바타 인형과 구간별 다이내믹 컬러존도 만날 수 있다. 퍼레이드의 대미는 장흥군청 앞 사거리 피날레 광장에서 열리는 야외 살수대첩 워터파티가 장식한다. DJ와 댄스팀이 펼치는 신나는 EDM 파티도 놓치지 말자.

장흥물축제의 하이라이트인 지상 최대의 물싸움은 매일 오후 2시에 펼쳐진다. 평일 60분, 주말 120분으로 늘려 더 많은 사람이 즐길 수 있게 했고, 올해는 축제장 공간 전체가 물싸움 필드로 확장돼 스케일이 한층 커졌다. 몸풀기 체조와 사전 붐업 댄스공연에 이어 DJ 음악에 맞춰 물대포와 물 풍선, 물총이 사방에서 날아드는 물싸움이 벌어진다. 구역별 팀전 물싸움, 대형 배구 대결, 워터 프렌즈 타임 등 다양한 프로그램도 준비됐다.

장흥물축제 지상 최대의 물싸움.

7월25일부터 8월1일까지 매일 오후 3시에는 ‘황금물고기(대왕장어) 잡기’가 열린다. 탐진강 속에서 장어와 메기, 붕어 등 민물고기를 맨손으로 쫓다 보면 넘어지고 미끄러져도 웃음이 끊이지 않는다. 우든 보트, 바나나보트, 땅콩보트 등 탐진강을 둥실 떠다니는 수중 탈거리도 즐비하고 대형 워터 슬라이드와 치유의 물 낙수터, 이벤트 풀장 등 어린이와 가족이 함께 즐길 수 있는 워터 플레이존도 마련됐다.

먹거리와 쉼터도 풍성하다. 공연과 휴식이 공존하는 별빛달빛 청년존, 시원한 밤을 즐길 수 있는 장흥 물빛 야장, 메인 공간과 워터플레이존을 이어주는 물빛ON존 등 새로운 즐길거리가 눈길을 끈다. 특히 물빛ON존은 낮에는 그늘 쉼터로, 밤에는 발광형 공간으로 연출돼 같은 공간이 시간에 따라 전혀 다른 분위기를 낸다.

장흥물축제 수상자전거.

축제 분위기를 한껏 달굴 공연도 이어진다. 7월31일에는 데이브레이크, FT아일랜드, 김경호 밴드, 크렉샷, 이브 등 국내 정상급 밴드가 출연하는 장흥 Rock페스티벌이 열려 뜨거운 여름밤을 더욱 뜨겁게 달군다. 8월1일에는 물축제와 가장 잘 어울리는 강렬한 EDM 파티가 펼쳐진다. 오후 7시부터 밤 10시까지 DJ혜빈(모모랜드), 치타, 이하늘&정재용(DJ DOC), 빛고을 댄서스, 트리플 X 등이 무대를 꾸민다.

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