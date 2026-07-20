경주시의회 임시회 개회, 제10대 의회 첫 의정활동 시작

경북 경주시의회는 제299회 임시회를 열고 제10대 의회의 사실상의 첫 의정 공식 활동에 들어갔다.

경주시의회는 20일 본회의장에서 제299회 임시회 제1차 본회의를 열고 11일간의 회기에 돌입했다고 밝혔다.

임활 경주시의회 의장이 제299회 경주시의회 임시회 제1차 본회의를 주재하고 있다. 경주시의회 제공

지난 제298회 임시회가 의장단과 상임위원회 구성 등 원 구성을 위한 회기였다면, 이번 임시회는 집행부가 제출한 안건을 심사하는 제10대 경주시의회의 첫 본격 회기라는 점에서 의미를 더한다.

이날 본회의에서는 주낙영 경주시장의 시정연설과 함께 2026년도 제1회 추가경정예산안, 2026년도 기금운용계획 변경안에 대한 제안설명이 진행됐으며, 특별위원회 구성과 위원 선임 안건도 처리했다.

1년 임기의 예산결산특별위원회는 이성락 의원을 위원장, 김동수 의원을 부위원장으로 선임했다. 위원에는 최진열·김영우·김영철·방현우·손윤희·박광호·박지우 의원이 참여한다.

경주시의회 예산결산특별위원회 이성락 위원장, 국책사업추진 및 원전특별위원회 김태수 위원장, 윤리특별위원회는 김동수 위원장. 경주시의회 제공

2년 임기의 국책사업추진 및 원전특별위원회는 김태수 의원이 위원장, 김영우 의원이 부위원장을 맡았으며 남우모·김용관·김상희·주동열·김경주·김동수·주미 의원이 위원으로 활동한다.

(왼쪽부터)경주시의회 예산결산특별위원회 이성락 위원장, 국책사업추진 및 원전특별위원회 김태수 위원장, 윤리특별위원회 김동수 위원장.

윤리특별위원회는 김동수 의원이 위원장, 손윤희 의원이 부위원장을 맡고 남우모·이경희·김영우·김상희·김경주·이성락·김태수 의원이 위원으로 선임됐다.

경주시의회는 오는 21일부터 29일까지 휴회 기간 동안 각 상임위원회별로 소관 부서의 2026년도 주요업무보고를 청취하고, 추경예산안과 기금운용계획 변경안을 비롯해 조례안 6건, 동의안 1건, 보고 2건, 공유재산 관리계획 변경안 4건 등 모두 16건의 안건을 심사한다.

특히 이번 추경안은 민생경제 회복과 생활 인프라 확충을 위한 예산이 대거 반영된 만큼 사업의 필요성과 재원 배분의 적정성을 주요하게 심사할 방침이다.

임활 의장은 "주요 사업의 추진 상황과 예산 편성의 필요성, 타당성을 면밀히 살펴 시민의 소중한 재원이 지역 발전과 민생 안정을 위해 효율적으로 사용될 수 있도록 최선을 다해 달라"고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지