"울진 왕피천공원서 물놀이·다채로운 공연 즐겨보세요" 한달간 축제 이어져

경북 울진군은 '왕피천공원 써머레스트 2026' 축제가 18일부터 8월 17일까지 한 달간 경북 울진군 근남면 왕피천공원에서 열린다고 20일 밝혔다.

축제는 새롭게 조성한 왕피천공원 물결광장에서 군민과 관광객이 즐길 수 있는 물놀이, 공연, 먹거리, 체험 등을 결합한 복합 휴식 프로그램으로 구성된다.

울진 왕피천공원 물결광장. 울진군 제공

행사 중심지인 물결광장은 굽이치는 왕피천을 현대적 조경기법으로 표현한 시설이다.

낮에는 물놀이 공간으로 이용할 수 있고 밤에는 화려한 조명을 바탕으로 휴식처로 활용할 수 있다.

군은 바비큐&비어마켓을 운영하고 공연 프로그램을 운영해 방문객에게 풍성한 즐길 거리와 볼거리를 선사한다.

왕피천케이블카, 울진아쿠아리움, 곤충여행관, 안전체험관 등 공원 내 주요시설 할인 행사도 진행한다.

황이주(사진) 울진군수는 "처음으로 개최하는 이번 축제는 군민에게 편안한 휴식을 제공하고 관광객에게는 새로운 매력을 보여주는 특별한 행사가 될 것"이라고 강조했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지