중부 출근길 강한 비…남부는 폭염·열대야 [내일날씨]

화요일인 21일은 정체전선의 영향으로 전국 곳곳에 비가 내리겠다. 중부지방을 중심으로 매우 강하고 많은 비가 예보된 가운데 남부지방과 제주도는 폭염과 열대야가 이어질 전망이다.

중부지방을 중심으로 장맛비가 내린 20일 서울 광진구 강변역 부근에서 시민들이 이동하고 있다. 연합뉴스

20일 기상청에 따르면 21일까지 예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도 30~100㎜, 많은 곳은 인천과 경기북부 150㎜ 이상이다. 강원내륙·산지는 30~100㎜, 많은 곳은 강원북부내륙 150㎜ 이상, 강원동해안은 10~60㎜다.

대전·세종·충남·충북은 30~80㎜, 많은 곳은 충남북부서해안 100㎜ 이상이다. 전북은 10~60㎜, 광주·전남은 5~40㎜, 대구·경북은 10~60㎜, 경남서부내륙은 5~40㎜, 제주도는 5㎜ 안팎이다.

22일까지 중부지방을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 매우 강하고 많은 비가 내리면서 호우특보가 발표될 가능성이 있겠다. 저지대 침수와 하천 범람, 산사태 등 안전사고에도 유의해야 한다.

일부 충청권과 남부지방, 제주도에는 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 전국 대부분 지역의 최고체감온도는 31도 안팎까지 오르겠다. 특보가 발효된 지역은 최고체감온도가 33도 안팎까지 오르겠고, 전남권·경상권·제주도는 35도 안팎까지 올라 무덥겠다.

당분간 밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않아 밤 최저기온이 25도 이상 유지되는 열대야가 나타나는 곳도 있겠다.

21일 아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 26~37도로 예보됐다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 24도, 인천 24도, 수원 25도, 춘천 23도, 강릉 24도, 청주 26도, 대전 24도, 전주 26도, 광주 26도, 대구 25도, 부산 26도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울 28도, 인천 27도, 수원 29도, 춘천 27도, 강릉 31도, 청주 31도, 대전 31도, 전주 32도, 광주 32도, 대구 34도, 부산 32도, 제주 34도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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