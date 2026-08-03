통장 잔고 230억원보다 값진 거처, 소녀시대 유리가 제주 촌동네를 택한 이유

서울 강남의 알짜배기 부동산을 손에 쥐며 자산 230억원대 건물주로 이름을 올린 소녀시대 유리가 대중의 시선에서 완전히 벗어난 곳에서 자연인으로 살아가고 있다. 화려한 스포트라이트 속 수백억원의 자산 가치를 자랑하는 그녀의 거처는 서울의 초고가 펜트하우스가 아니었다. 제주도 한적한 마을에서 3년째 소박한 일상을 묵묵히 이어가는 중이다. 대중이 기억하는 무대 위의 아이돌과 타인의 시선이 닿지 않는 제주의 자연인 사이에는 엄청난 간극이 존재한다. 그 거대한 간극 속에서 그녀가 지키고자 하는 삶의 본질은 무엇인지 깊이 있게 조명해 본다.

수백억 자산을 거머쥔 스타가 타인의 시선에서 벗어나 온전히 자신만의 속도로 찾아든 제주의 한적한 풍경. 유리 SNS

유리가 품에 안은 자산의 실체는 철저한 투자 분석과 성실한 발자취 위에서 완성되었다. 지난 2020년 7월 유리는 서울 강남구에 위치한 지하 1층에서 지상 5층 규모의 빌딩을 개인 명의로 128억원에 매입했다.

해당 빌딩은 학동초등학교가 인접한 선릉로 이면 논현동에 위치하며 7호선과 9호선 환승역인 선정릉역에서 도보 3분 거리에 자리한 트리플 역세권이다. 삼면 코너에 위치해 가시성과 접근성이 뛰어난 덕분에 엔터테인먼트 사옥을 찾는 우량 임차인인 게임업체가 건물을 통임대해 사용하고 있다. 매입 당시 연 임대 수익률은 3.71%로 비교적 안정적인 수치를 기록했다.

철저한 투자 분석과 현명한 감각으로 4년 만에 막대한 시세 차익을 일궈낸 논현동 빌딩 전경. 네이버부동산

실제로 주변 시세의 가파른 상승세와 맞물려 이 빌딩의 가치는 폭등했다. 인근의 유사 거래 사례를 대지면적 145평에 대입해 산출하면 현재 이 건물의 가치는 230억원 선에 이른다. 4년 만에 약 100억원의 시세 차익이 예상되는 대목이다. 전문가들은 현재의 건폐율인 50.85%와 법정 건폐율의 차이를 활용해 향후 대수선 리모델링이나 신축을 진행할 경우 추가적인 층별 면적 확보와 함께 월 임대 수익률 역시 4.32% 이상으로 끌어올릴 수 있다고 분석한다.

그러나 이 거대한 자산 형성이 요행으로 이루어진 것은 아니다. 2007년 싱글 1집 ‘다시 만난 세계’로 가요계에 데뷔한 유리는 소녀시대의 메인댄서이자 서브보컬로 최정상의 자리를 지켰다. SM엔터테인먼트에서 6년이라는 긴 연습생 기간을 거친 후 데뷔한 그녀는 쉼 없이 활동 영역을 확장해 왔다. 드라마 ‘보쌈-운명을 훔치다’와 ‘가석방 심사관 이한신’ 등을 통해 안정적인 연기력을 선보인 배우이자 예능 프로그램에서 탁월한 리더십을 발휘한 방송인으로서 다채로운 발자취를 남겼다.

화려한 이면 뒤편에서 단 한 순간도 안주하지 않고 치열하게 자신을 증명해 온 지난 십여 년의 여정. 유튜브 채널 ‘유리한 식탁’

오랜 시간 커리어를 다져온 그녀는 연예계 활동과 더불어 영민한 부동산 투자 감각을 발휘했다. 하지만 이 모든 성취가 그녀의 일상을 지배하는 것은 아니다. 최근 예능을 통해 공개된 제주에서의 삶은 자산가라는 수식어와는 완전히 결을 달리한다. 깔끔한 실내에서 아침마다 마를 갈아먹고 요가와 운동으로 하루를 시작하는 철저한 일상이 중심을 이룬다. 그녀는 습한 기후와 벌레와의 사투 같은 현실적인 불편함 속에서도 타인의 시선에서 완전히 해방되는 평안을 위해 제주에 머문다.

230억원이라는 거액의 부동산 가치와 수백억원의 자산가라는 명패는 대중에게 강렬한 호기심을 유발한다. 하지만 유리의 진짜 가치는 그 자산의 규모에 휘둘리지 않고 스스로 삶의 주도권을 쥐고 있다는 데 있다. 눈부신 스타의 삶과 제주의 소박한 일상을 오가는 그녀의 행보는 자본주의 사회에서 개인이 어떻게 내면의 단단함을 지켜내야 하는지 보여준다.

자본의 크기에 휘둘리지 않고 정제된 루틴과 담백한 발걸음으로 채워가는 진짜 자립의 순간. 유리 SNS

타인의 평가나 세상의 잣대에 얽매이지 않고 자신만의 속도로 하루를 채워가는 태도, 그것이야말로 진정한 의미의 자립이다. 수많은 타이틀을 뒤로하고 자연인으로서 소박한 외출을 내딛는 그녀의 일상이 거둔 진짜 성공은 통장 잔고의 숫자가 아니라 스스로 선택한 삶을 온전히 살아내는 과정에 있다. 연예인이라는 그늘을 넘어 한 인간으로서 주체적인 삶의 궤적을 완성해 가는 그녀의 앞날에 대중의 응원이 쏟아지는 이유다.

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