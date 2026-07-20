화요일 수도권 출근길 집중호우…인천·경기북부 시간당 80㎜

화요일인 21일에는 수도권 등 중부지방을 중심으로 출근길 집중호우가 예상된다.



정체전선이 중부지방에 머물면서 당분간 장맛비가 이어지겠는데, 정체전선 위치에 따라 중부지방을 중심으로 내리고 남부지방에는 소강상태를 보이는 곳이 많겠다.

20일 서울 광진구 강변역 부근에서 시민들이 이동하고 있다. 연합뉴스

인천과 경기북부는 21일 늦은 새벽에서 아침까지 시간당 50∼80㎜의 매우 강한 비가 내릴 전망이다. 오전에도 시간당 30∼50㎜의 비가 내릴 때가 있겠다.



서울과 경기남부, 서해5도는 아침에 시간당 강우량이 30∼50㎜, 오전에서 낮까지 시간당 강우량 20∼30㎜ 호우가 예상된다.



강원의 경우 북부내륙에 이른 새벽에서 오전까지 시간당 30∼50㎜, 낮에 시간당 20∼30㎜씩 호우가 오겠다. 강원내륙 나머지 지역과 산지엔 이른 새벽에서 낮까지 비가 시간당 20∼30㎜씩 내릴 전망이다.



충남북부서해안에는 이른 새벽에서 오전까지 시간당 20∼30㎜씩 비가 오겠다.



20일 오전 5시 기준 21일까지 예상 강수량은 수도권·서해5도·강원내륙·강원산지 30∼100㎜(인천·경기북부·강원북부내륙 많은 곳 150㎜ 이상), 충청 30∼80㎜(충남북부서해안 많은 곳 100㎜ 이상), 강원동해안·전북·대구·경북 10∼60㎜, 광주·전남·경남서부내륙 5∼40㎜, 제주 5㎜ 안팎이다.







비가 중부지방을 중심으로 내리면서 남부지방과 제주엔 무더위가 이어지겠다.



당분간 전국 대부분 지역 한낮 체감온도가 31도까지 오르는 가운데 충청 일부와 남부지방, 제주 등 폭염특보가 내려진 곳은 33도 안팎까지 상승하겠다. 전남과 영남, 제주는 체감온도가 최고 35도 안팎까지 치솟기도 하겠다.



21일 전국 아침 최저기온과 낮 최고기온은 22∼26도, 낮 최고기온은 26∼37도로 예상된다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 24도와 28도, 인천 24도와 27도, 대전 24도와 31도, 광주·부산 26도와 32도, 대구 25도와 34도, 울산 26도와 34도다.



서해상과 동해상에 당분간 돌풍·천둥·번개가 치고 서해남부해상·남해상·제주해상·동해남부해상에 해무가 끼겠으니 항해나 조업 시 유의해야 한다.

<연합>

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