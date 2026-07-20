대한상의, 취약계층 먹거리 지원에 2억원

대한상공회의소 신기업가정신협의회(ERT)가 20일 경기 화성시 나래울종합사회복지관에서 전국상의 공동사회공헌 프로젝트인 공동챌린지의 첫 번째 사업으로 ‘그냥드림’ 지원 계획을 발표하고 기부금을 전달했다. 이날 행사에는 최태원 대한상의 회장과 정은경 보건복지부 장관, 김현훈 한국사회복지협의회 회장 등이 참석했다.
그냥드림은 경제적 어려움을 겪는 주민에게 별도의 증빙이나 자격 심사 없이 먹거리와 생필품을 지원하고, 필요한 복지서비스와 연계될 수 있도록 돕는 보건복지부 사업이다. 전국 74개 상의가 지역별 여건에 맞춰 재정과 현물 지원, 캠페인, 홍보활동 등에 나서고, 이 중 21개 상의와 지역 회원기업 10개사는 2억원 규모의 재정과 현물을 지원할 예정이다.
최 회장은 “신기업가정신은 기업이 돈을 버는 데만 그치는 것이 아니라, 본연의 역할을 확장해서 사회문제 해결에도 역할을 하자는 취지로 시작됐다”며 “이번 공동챌린지는 대기업뿐만 아니라 지역 중소기업도 같이 참여한 점에서 의미가 더 있고 생각한다”고 말했다.
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