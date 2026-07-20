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대한상의, 취약계층 먹거리 지원에 2억원

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이현미 기자 engine@segye.com

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최태원 회장 “지역 中企 참여 의미”

대한상공회의소 신기업가정신협의회(ERT)가 20일 경기 화성시 나래울종합사회복지관에서 전국상의 공동사회공헌 프로젝트인 공동챌린지의 첫 번째 사업으로 ‘그냥드림’ 지원 계획을 발표하고 기부금을 전달했다. 이날 행사에는 최태원 대한상의 회장과 정은경 보건복지부 장관, 김현훈 한국사회복지협의회 회장 등이 참석했다.

정은경 보건복지부 장관(왼쪽 네 번째)과 최태원 대한상공회의소 회장(〃다섯 번째)이 20일 경기 화성시 동탄구 나래울종합사회복지관에서 열린 ‘그냥드림-상공회의소 협업 행사’에서 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 화성=뉴스1 공동취재
정은경 보건복지부 장관(왼쪽 네 번째)과 최태원 대한상공회의소 회장(〃다섯 번째)이 20일 경기 화성시 동탄구 나래울종합사회복지관에서 열린 ‘그냥드림-상공회의소 협업 행사’에서 참석자들과 기념사진을 찍고 있다. 화성=뉴스1 공동취재

그냥드림은 경제적 어려움을 겪는 주민에게 별도의 증빙이나 자격 심사 없이 먹거리와 생필품을 지원하고, 필요한 복지서비스와 연계될 수 있도록 돕는 보건복지부 사업이다. 전국 74개 상의가 지역별 여건에 맞춰 재정과 현물 지원, 캠페인, 홍보활동 등에 나서고, 이 중 21개 상의와 지역 회원기업 10개사는 2억원 규모의 재정과 현물을 지원할 예정이다.

최 회장은 “신기업가정신은 기업이 돈을 버는 데만 그치는 것이 아니라, 본연의 역할을 확장해서 사회문제 해결에도 역할을 하자는 취지로 시작됐다”며 “이번 공동챌린지는 대기업뿐만 아니라 지역 중소기업도 같이 참여한 점에서 의미가 더 있고 생각한다”고 말했다.


이현미 기자 engine@segye.com 기자페이지 바로가기

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