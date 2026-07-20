최선희 만난 푸틴 “북한군 공적 잊지 않겠다”

러시아를 방문한 최선희 북한 외무상이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만났다. 북·러 간 전방위적 협력 확대 기조를 재확인하는 가운데 북·러 정상회담 일정 등을 사전 조율했을 가능성이 거론된다.

크레믈궁 만남 최선희 북한 외무상(오른쪽)이 19일(현지시간) 러시아 모스크바 크레믈궁에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만나 악수하고 있다. AP통신

러시아 관영 타스통신에 따르면, 드미트리 페스코프 러시아 크레믈궁 대변인은 19일(현지시간) 브리핑에서 푸틴 대통령과 최 외무상의 회담 사실을 공개했다. 페스코프 대변인은 “푸틴 대통령은 회담에서 특별군사작전(우크라이나 전쟁) 수행에 도움을 준 북한 지도부에 다시 한번 감사를 표했다”며 “푸틴 대통령은 우리 군을 지원한 북한군의 공적은 우리나라에서 결코 잊히지 않을 것이라고 강조했다”고 전했다. 푸틴 대통령은 양국관계를 높이 평가하며 북한에 ‘6·25전쟁 승리 73주년’을 맞아 축하 인사를 전하기도 했다. 6·25전쟁을 ‘조국해방전쟁’이라고 부르는 북한은 1953년 정전협정 체결일(7월 27일)을 국가 명절인 ‘전승절’로 기념하고 있다.



통신에 따르면 최 외무상은 회담에서 “우리 공화국 정부의 확고부동한 입장은 조선과 러시아 간 포괄적인 전략적 동반자 관계에 관한 조약을 토대로 양국 관계를 끊임없이 발전·강화시키는 것”이라며 “조선민주주의인민공화국은 주권, 안보 이익 및 영토 보전을 수호하고 우크라이나 위기의 근본 원인을 제거하기 위한 러시아 연방의 모든 노력을 변함없이 지지할 것”이라고 화답했다.



북·러는 지난해 정상회담 이후 고위급 교류를 이어오며 군사뿐 아니라 경제, 관광, 보건 등 다양한 분야에서 접점을 넓혀 왔다. 이 같은 상황에서 최 외무상의 방러는 양국 현안을 폭넓게 점검하고 향후 협력 과제를 정리하는 성격이 강하다는 평가가 나온다. 제성훈 한국외대 러시아어과 교수는 통화에서 “러시아가 우크라이나 전선 상황을 고려해 북한으로부터 포탄·탄약 등 군사 지원을 추가 확보하거나, 러시아 내 노동력 확보 문제를 논의했을 수 있다”면서도 “국방상이 아닌 외무상이기 때문에 논의 내용이 군사분야에 국한하지는 않을 수 있다”고 설명했다.



최 외무상의 러시아 방문은 지난해 10월 이후 약 9개월 만이다. 최 외무상이 다자회의와 같은 주요 외교 일정이나 기념일 등 뚜렷한 계기가 보이지 않는 시점에 움직였다는 점에서 김정은 국무위원장의 러시아 방문을 위한 사전 조율 차원이란 추측도 나온다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지