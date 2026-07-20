최대 15년 ‘초장기기술투자펀드’ 8800억 조성

정부가 미래를 이끌 핵심 기술을 발굴하기 위해 8800억원 규모의 ‘초장기기술투자펀드’를 조성한다. 차세대 반도체와 첨단 신약 같이 긴 시간 인내 투자가 필요한 첨단 산업에 10년 이상 장기 투자를 지원하는 것이 핵심이다.



금융위원회는 20일 이 같은 내용의 초장기기술투자펀드 공청회를 열고 운용 방안을 제시했다. 초장기기술투자펀드는 장기투자가 필수적인 첨단 기술 분야를 지원하기 위해 펀드 존속 기간을 최대 15년으로 늘린 기관투자자용 상품으로, 국민성장펀드 간접투자 부문의 일부다.

이억원 금융위원장이 20일 오후 서울 여의도 한국산업은행 IR센터에서 열린 '초장기기술투자펀드 출시 공청회'에서 발언하고 있다. 금융위원회 제공

이 펀드는 총 8800억원 규모로 조성된다. 전체 재원의 77%에 해당하는 6800억원을 첨단전략산업기금(6000억원)과 재정(800억원)으로 충당한다. 펀드 존속 기간은 15년, 실제 투자 기간은 7년으로 설정했다. 첨단 기술이 상용화되기 전 모험 자본이 끊기는 현상을 막고, 기업이 주요 성과를 낼 때까지 지속적인 자금을 공급하기 위한 조치다.



운용사 선정 과정에서는 재무제표뿐만 아니라 기업의 기술 가치를 제대로 평가할 수 있는 전문운용사(KSTP)를 우대한다. 우수 운용 인력 보유 여부와 이들에 대한 실질적인 보상 체계 도입 여부도 핵심 평가 지표로 반영된다. 반대로 펀드 도입 취지에 맞지 않게 자금을 조기 회수하는 경우 불이익을 주는 방안도 함께 검토된다.



국민성장펀드는 이번 공청회에서 수렴한 의견을 반영해 펀드 운용 방안을 확정하고 3분기 중 운용사 선정 공고를 낼 계획이다. 이후 운용사 선정과 민간 자금 모집을 거쳐 이르면 연말부터 본격적인 자금 집행에 돌입한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지