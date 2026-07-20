한국신문협회, 10월 10일까지 ‘신문홍보 만화·영상 공모전’ 접수

한국신문협회(회장 박장희)가 신문의 사회적 기능과 저널리즘의 가치를 전 국민에게 알리기 위해 ‘신문홍보 만화·영상 공모전’을 개최한다고 20일 밝혔다.

공모 주제는 △신문의 사회적 가치와 역할 △신문의 특장점 △신문과 관련된 에피소드 등이다.

공모 기간은 이날부터 10월 10일까지다.

신문홍보 만화 공모전은 초·중·고·대학생을 대상으로 1~4컷 분량의 디지털 또는 손그림 작품을 접수받는다.

출품 수에는 제한이 없으며, 작품은 이메일(webmaster@presskorea.or.kr)로 제출하면 된다.

신문홍보 영상 공모전은 전 국민을 대상으로 하며, 30초 이상 60초 이내(최대 300MB)의 세로형 영상 작품을 한국신문협회 웹하드(www.webhard.co.kr)에 제출하면 된다.

이 역시 출품 수에 제한이 없다.

공모전 대상 수상자는 만화 부문 4명(각 100만원), 영상 부문 1명(200만원)에게 상금과 상패가 수여된다.

우수상 수상자는 만화 부문 4명(각 50만원), 영상 부문 2명(각 100만원)에게 상금과 상패를 받는다.

수상작은 10월 말 발표되며, 자세한 응모 방법은 한국신문협회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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