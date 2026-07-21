매머드커피, 7월 22일 아메리카노 1,000원 타임딜 진행

사진=매머드커피 제공

매머드커피가 전국 1,000호점 오픈을 기념해 가맹점을 찾는 고객들을 위한 프로모션을 선보인다.

이번 프로모션은 오랜 시간 매머드커피를 이용해 온 고객들에게 고마운 마음을 전하고자 기획된 행사로, 오는 22일 오전 10시부터 10시 59분까지 1시간 동안 전국 매장에서 진행된다.

행사 시간 내 매장을 방문한 고객은 키오스크에서 ‘(타임딜) 아메리카노’ 상품을 선택해 1,000원에 구매할 수 있다.

지난 2012년 브랜드 론칭 이후 합리적인 가격 정책과 커피 메뉴를 운영해 온 매머드커피는 이번 행사가 고객 유입은 물론 가맹점 운영에도 도움이 될 것으로 보고 있다.

사진=매머드커피 제공

본사 관계자는 “전국 1,000호점 오픈이라는 뜻깊은 순간을 맞이할 수 있도록 신뢰를 보내주신 고객들께 보답하고자 1,000원의 상징성을 담은 타임딜을 준비했다”며 “앞으로도 합리적인 가격의 커피를 제공한다는 브랜드 철학을 지켜나가며, 가맹점과 소비자를 위한 프로모션과 혜택을 선보일 계획”이라고 말했다.

한편 22일 문을 여는 전국 1,000호점 목동하이페리온점에서는 오픈을 기념해 매장을 방문한 선착순 고객 1,000명에게 아메리카노를 100원에 판매하는 프로모션을 진행한다.

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