[재미로 보는 오늘의 운세] 7월 21일 (화요일) 65년생 부모의 유산으로 사업하면 실패하는 운

96년생 오후3-7시에 약속하면 일이 성사된다. 84년생 좋은 운이 도래하니 만사형통이다. 72년생 금전유통은 오늘 지인의 희소식이 있다. 60년생 물품구입이나 통신에 조심해야 하는 운이다. 48년생 금전문제는 서북방으로 진출하라. 36년생 상가나 건물매매는 동서방으로 추진하세요.

97년생 마른 가지에 새싹이 돋아난다. 85년생 아파트 빌라 주택매매는 동북방으로 추진하세요. 73년생 귀인으로 후날에 행복함이 온다. 61년생 새로운 공부나 지식을 습득하는 운이다. 49년생 온천지대 관광지대 부동산매매는 길하다. 37년생 가족대화는 적당한 선에서 자제하자.

98년생 재운이 왕성하니 기쁨이 있겠다. 86년생 금전융통은 박씨 왕씨 염씨의 도움이 있다. 74년생 이성관계에 고민하는 운이다. 62년생 금전관계에 고민되면 동료 윗사람의 도움있다. 50년생 점포매매는 동남방에서 기쁨 통신이 온다. 38년생 소일을 열심히 하여 목적을 달성한다.

99년생 좋아하는 사람에게 적극적 표현하라. 87년생 금전문제는 서남방에 진출하면 성과 있다. 75년생 음식업 의약업은 매출이 양호하다. 63년생 벼는 익을수록 고개를 숙인다. 51년생 부동산거래에 좋은 운이 다가오고 있다. 39년생 고정관념에서 얽매이지 말자.

00년생 내가 할수 있는 일은 즉시 처리하자. 88년생 좋은 운이 다가오니 조급해 마라. 76년생 토지 땅 대지매매는 북동방으로 추진하세요. 64년생 일보 양보하면 모든 유익하다. 52년생 금전문제는 동남방으로 진출하여라. 40년생 가족간에 대화에 신경을 쓰자. 28년생 건강에 각별히 주의해야 하는 운이다.

01년생 손실이 우려되니 사태를 관망하자. 89년생 결과에 만족하고 감사하라. 77년생 금전융통은 정씨 임씨 윤씨의 협조가 있다. 65년생 부모의 유산으로 사업하면 실패하는 운. 53년생 토지와 땅의 매매는 가능한 운이다. 41년생 자녀관계로 걱정하는 일이 있다. 29년생 금전문제가 발생하면 힘들 수 있다.

02년생 금전문제를 보다 신중하게 다뤄라. 90년생 경거망동하면 일을 망치게 된다. 78년생 금전문제는 북서방에서 귀인이 협조한다. 66년생 오늘은 일의 순서를 정확히 파학하자. 54년생 아이템이나 새로움 일을 찾아라. 42년생 먼 곳의 부동산은 정리가 될 가능성이 높다. 30년생 상념에 사로잡히면 마음만 번잡해진다.

03년생 판단력이 흐려지는 운이다. 91년생 신경 쓸 일이 많이 생긴다. 79년생 금전융통은 최씨 박씨 조씨의 협조가 온다. 67년생 동산거래는 덕이 없고 부동산은 덕이 온다. 55년생 하던 일이 좋은 결실이 늦어진다. 43년생 주변 사람들에게 칭찬을 하라. 31년생 약속의 실수는 표현을 완곡히 하라.

04년생 원인이 없는 결과는 없다. 92년생 이득이 보여도 신중하게 행동하라. 80년생 신용문제 금전관계는 오후에 희소식이 온다. 68년생 오늘은 북서방에서 좋은 소식이 온다. 56년생 금전관계는 지인을 찾아라 해결된다. 44년생 신규사업은 처음부터 자제하자. 32년생 자기와의 싸움에서 패하면 비참해진다.

05년생 오늘의 기회는 내 것으로 만들자. 93년생 자기 과신을 삼가면 행운수. 81년생 전문직종에 실력을 배양하자. 69년생 금전관계은 동료나 윗사람의 도움으로 해결하는 운. 57년생 물품손실이 있으니 주의하라. 45년생 집의 기점으로 먼 부동산은 정리하는 것이 좋다. 33년생 일이 복잡하게 엉키면 핑계를 대기 마련.

06년생 잘 모르는 부분은 전문가에 문의하라. 94년생 적당히 처리하면 부작용이 생긴다. 82년생 신불자는 서북으로 진출하면 해결에 단서가 생김. 70년생 새로운 일을 서둘러 결정하지 말자. 58년생 일을 평화롭게 화합하는 자세를 가져라. 46년생 아파트 빌라 주택매매는 서북방으로 추진하세요. 34년생 부동산 가격이 상승하는 운이다.

95년생 행동에 사고수가 있으니 주의하라. 83년생 큰 목표를 세워 작은것 부터 시작하자. 71년생 점포매매는 동남방에서 좋은 통신이 온다. 59년생 금전문제는 오후에 약속하면 해결 가능성 높다. 47년생 가족에게 편안하게 해주면 덕이 온다. 35년생 마음에 들지 않는 부분도 내색하지 마라.

백운철학원

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지