‘건강한 단맛’ 당길 때…냉장고에서 단호박을 꺼내세요 [FOOD+]

단호박은 다이어트 중에도 부담 없이 즐길 수 있는 대표 식재료다. 정제된 당 대신 은은한 자연의 단맛을 즐길 수 있는 데다 포만감도 높아 건강한 한 끼 식사나 간식으로 제격이다. 전자레인지나 에어프라이어만 있으면 손쉽게 조리할 수 있어 요리 초보도 부담이 없으며, 찜부터 샐러드, 수프, 디저트까지 활용법도 다양하다.

에어프라이어에 구운 단호박은 겉은 노릇하고 속은 촉촉한 식감이 살아나 단호박의 달콤한 맛을 더욱 진하게 즐길 수 있다. 단호박 찰밥은 단호박의 은은한 단맛이 찹쌀에 자연스럽게 배어들어 별다른 반찬 없이도 든든한 한 끼 식사를 즐길 수 있는 것이 특징이다. 클립아트코리아 제공

21일 식품업계에 따르면 단호박은 식이섬유가 풍부해 적은 양으로도 포만감이 오래 유지된다. 베타카로틴과 비타민 C, 칼륨 등도 풍부해 면역력 유지와 항산화 작용, 체내 나트륨 배출에 도움을 주는 것으로 알려져 있다. 전자레인지나 에어프라이어만 있으면 간편하게 조리할 수 있고, 찜부터 샐러드, 수프, 디저트 등 활용법도 다양해 건강식을 즐기는 소비자들이 꾸준히 찾는 식재료다.

◆ 에어프라이어에 굽기만 하면 완성 ‘버터 단호박구이’

에어프라이어에 단호박을 구우면, 특유의 달콤한 맛과 버터의 고소한 풍미가 어우러져 별다른 양념 없이도 근사한 카페 브런치 메뉴가 완성된다. 클립아트코리아 제공

가장 손쉽게 만들 수 있는 메뉴는 ‘에어프라이어 단호박 버터구이’다. 단호박 특유의 달콤한 맛과 버터의 고소한 풍미가 어우러져 별다른 양념 없이도 근사한 카페 브런치 메뉴가 완성된다.

먼저 단호박은 깨끗이 씻은 뒤 전자레인지에 2~3분 정도 돌려 살짝 부드럽게 만든다. 이렇게 하면 껍질이 부드러워져 손질하기 쉽다. 그 다음 단호박을 반으로 갈라 씨와 섬유질을 숟가락으로 제거한 뒤 1~2㎝ 두께의 웨지 모양이나 한입 크기로 썬다.

손질한 단호박에 녹인 버터를 고루 바르고 소금과 후추를 약간 뿌린다. 취향에 따라 올리브오일을 살짝 더하면 더욱 노릇한 색감과 바삭한 식감을 살릴 수 있다. 180℃로 예열한 에어프라이어에서 15~20분간 굽고, 중간에 한 번 뒤집어 주면 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 단호박 버터구이가 완성된다.

완성된 단호박에 꿀과 파마산 치즈, 파슬리 등을 추가하면 풍미가 한층 깊어진다. 그릭요거트와 함께 곁들이면 단백질까지 보충할 수 있어 든든한 식사로도 손색이 없다.

◆ 아침식사로 즐기면 든든 ‘단호박 수프’

단호박 수프는 자연스러운 단맛을 충분히 즐길 수 있으면서 속이 편안하고 포만감이 오래 지속돼 만족도가 높다. 클립아트코리아 제공

부드러운 단호박 수프는 아침 식사나 브런치 메뉴로 잘 어울린다. 자연스러운 단맛을 충분히 즐길 수 있으면서 속이 편안하고 포만감이 오래 지속돼 만족도가 높다.

조리법도 간단하다. 단호박을 전자레인지에 6~8분 정도 돌려 충분히 익힌 뒤 숟가락으로 속을 떠낸다. 여기에 우유를 넣고 믹서로 곱게 갈면 수프의 기본 재료가 완성된다. 보다 담백한 맛을 원하면 두유를, 고소한 풍미를 더하고 싶다면 오트밀크를 활용하는 것도 방법이다.

곱게 간 단호박을 냄비에 옮겨 약한 불에서 5~10분간 저어가며 끓인다. 농도가 너무 되직하면 우유를 조금씩 추가해 농도를 맞추고, 버터 한 조각이나 생크림을 넣으면 한층 부드럽고 진한 풍미를 즐길 수 있다. 마지막으로 소금과 후추를 약간 더해 간을 맞추면 단호박 본연의 단맛이 더욱 살아난다.

완성된 수프는 바삭하게 구운 식빵 크루통이나 바게트를 곁들이면 든든한 한 끼 식사로 즐길 수 있다. 취향에 따라 견과류나 파슬리를 올리면 식감과 풍미를 더할 수 있으며, 그릭요거트나 삶은 달걀과도 잘 어울린다.

◆ 반찬 없어도 든든한 한 끼 식사 ‘단호박 찰밥’

무더위로 입맛이 떨어졌다면 단호박 찰밥이 든든한 한 끼 메뉴가 될 수 있다. 클립아트코리아 제공

무더위로 입맛이 떨어졌다면 단호박 찰밥이 든든한 한 끼 메뉴가 될 수 있다. 찹쌀의 쫀득한 식감과 단호박의 은은한 단맛이 어우러져 별다른 반찬 없이도 충분한 포만감을 느낄 수 있다. 단호박을 통째로 그릇처럼 활용하는 요리인 만큼 손님 초대 음식이나 주말 가족 식사 메뉴로도 활용하기 좋다.

조리 전 찹쌀은 2~3시간 정도 충분히 불려야 쫀득한 식감을 살릴 수 있다. 단호박은 깨끗이 씻은 뒤 윗부분을 뚜껑처럼 잘라 씨와 섬유질을 제거한다. 단호박이 단단하면 전자레인지에 2~3분 정도 돌린 뒤 손질하면 작업이 한결 수월하다.

미리 불려둔 찹쌀에 소금 한 꼬집으로 간을 한 뒤 밤과 대추, 은행, 검은콩이나 강낭콩, 호박씨 등 기호에 맞는 재료를 섞는다. 잣이나 건크랜베리, 건포도를 더하면 풍미와 식감을 더욱 살릴 수 있다. 찹쌀은 익으면서 부피가 늘어나는 점을 고려해 단호박 속의 70~80% 정도만 채우는 것이 좋다.

속을 채운 단호박은 뚜껑을 덮어 찜기에 넣고 중약불에서 40~50분 정도 찐다. 단호박 크기에 따라 조리 시간은 달라질 수 있으며, 젓가락이 껍질까지 부드럽게 들어가면 완성이다. 찌는 동안 단호박의 수분과 단맛이 찹쌀에 자연스럽게 배어 별도의 양념 없이도 깊은 풍미를 즐길 수 있다.

◆ 달콤한 간식이 당길 땐 ‘단호박 꿀구이’

찐 단호박에 꿀과 계핏가루를 더한 ‘단호박 꿀구이’는 조리법이 간단하고 특유의 단맛을 충분히 즐길 수 있는 메뉴다. 클립아트코리아 제공

찐 단호박에 꿀과 계핏가루를 더한 ‘단호박 꿀구이’는 단호박 본연의 달콤한 맛을 살릴 수 있어 간식으로 인기가 높다.

먼저 단호박을 반으로 갈라 씨와 섬유질을 제거한 뒤 전자레인지나 찜기에 10~15분 정도 익힌다. 젓가락이 부드럽게 들어갈 정도로 충분히 익으면 먹기 좋은 크기로 자른다. 여기에 꿀을 얇게 뿌리고 계핏가루를 살짝 더하면 은은한 향이 더해져 단호박의 단맛이 한층 살아난다.

마무리로 호두와 아몬드, 피칸, 호박씨 등 견과류를 올리면 바삭한 식감은 물론 단백질과 불포화지방산까지 함께 섭취할 수 있어 영양 균형을 높일 수 있다. 에어프라이어에서 3~5분 정도 더 구우면 겉은 살짝 캐러멜라이즈되고 속은 촉촉한 식감을 즐길 수 있다.

바닐라 아이스크림을 함께 내면 카페에서 즐기는 디저트처럼 색다른 맛을 즐길 수 있다.

◆ 전자레인지로 완성…단호박 달걀찜

단호박 달걀찜도 단호박을 그릇처럼 활용하는 이색 메뉴다. 단호박의 자연스러운 단맛과 달걀의 부드러운 식감이 어우러져 아이들 간식은 물론 브런치나 다이어트 식단으로도 활용도가 높다.

먼저 단호박을 깨끗이 씻은 뒤 반으로 갈라 씨와 섬유질을 숟가락으로 제거한다. 전자레인지에 3~5분 정도 돌려 단호박을 살짝 익혀두면 조리 시간을 줄일 수 있다.

그 다음 볼에 달걀 2개를 풀고 우유 2~3큰술, 소금 한 꼬집을 넣어 잘 섞는다. 부드러운 식감을 원하면 체에 한 번 걸러 사용하는 것도 방법이다. 기호에 따라 다진 양파나 파프리카, 브로콜리, 시금치 등을 넣으면 식감과 영양을 함께 높일 수 있으며, 베이컨이나 햄을 조금 더하면 한 끼 식사로도 손색없다.

준비한 달걀물을 단호박 속에 70~80% 정도 채운 뒤 전자레인지에서 6~8분간 익힌다. 전자레인지 성능에 따라 익는 시간이 달라질 수 있으므로 중간중간 상태를 확인하는 것이 좋다. 달걀이 완전히 익고 단호박까지 부드러워지면 완성이다.

마무리로 모차렐라나 체더치즈를 올려 1~2분 정도 더 익히면 치즈가 녹아 더욱 고소한 풍미를 즐길 수 있다. 파슬리나 후추를 살짝 뿌려 마무리하면 카페 스타일 브런치 메뉴처럼 완성도를 높일 수 있으며, 샐러드나 토스트를 곁들이면 든든한 한 끼 식사로도 즐길 수 있다.

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