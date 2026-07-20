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“수천 마리 반딧불 무료로 보러 오세요” 에버랜드, ‘한여름밤의 반딧불이 축제’ 24일 개막

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김희정 기자 hee@segye.com

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올해 전면 무료 운영

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 여름방학을 맞아 ‘한여름밤의 반딧불이 축제’를 24일부터 다음달 30일까지 개최한다고 20일 밝혔다.

 

에버랜드는 올여름 더 많은 방문객들에게 반딧불이 체험 기회를 선사하기 위해 체험장을 전면 무료로 개방하고, 체험장 일대를 별빛 캠핑장 테마로 연출하는 등 체험과 테마가 모두 업그레이드된 참여형 축제 형태로 확대 운영한다.

에버랜드의 ‘한여름밤의 반딧불이 축제’. 에버랜드 제공
에버랜드의 ‘한여름밤의 반딧불이 축제’. 에버랜드 제공

뿌빠타운부터 로스트밸리 교육장까지 반딧불이 체험장 일대에는 다양한 포토존과 조명 등이 새롭게 들어서고, 반딧불이 암수 구별법 등 생태 특징을 관찰할 수 있는 자연학습 공간이 마련돼 누구나 자유롭게 체험할 수 있다.

 

캠핑 의자, 모닥불 조형물 등 캠핑장 분위기로 꾸며진 실내 체험장에 입장하면 먼저 교육 영상과 주키퍼 스토리텔링을 통해 알부터 애벌레, 번데기, 성충 순서로 이어지는 반딧불이 한살이 과정과 불빛을 내는 이유 등에 대해 배워볼 수 있다

 

에버랜드 관계자는 “여름 캠핑 휴가를 떠나온 듯한 낭만적인 분위기에서 반딧불이를 직접 관찰하며 온가족이 함께 자연보호의 중요성에 대해 생각해보고 힐링할 수 있는 시간이 되시길 바란다”고 말했다.

 

반딧불이 체험은 로스트밸리 교육장에서 매일 오후 5시부터 9시까지 회당 약 15분간 진행되며, 에버랜드 방문객이라면 현장 선착순 줄서기를 통해 누구나 무료로 체험할 수 있다.

 

한편 에버랜드는 본격적인 여름 휴가철을 맞아 24일부터 다음달 중순까지 매주 금요일과 토요일에 야간 개장을 밤 11시까지 확대 운영한다. 광복절 연휴가 있는 8월 14일부터 16일까지는 금토일 사흘 연속 밤 11시까지 개장한다.


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