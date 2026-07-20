'나는 솔로' 30기 영수·옥순, 깜짝 결혼 발표…1400만원 명품 시계 주며 프러포즈

사진=30기 옥순 SNS

‘나는 솔로’ 30기 영수와 옥순이 결혼을 발표했다.

20일 연예계에 따르면 최근 두 사람의 유튜브 채널에 ‘옥수동커플 연애 그만합니다’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 공개된 영상에는 두 사람이 코타키나발루로 여행을 떠난 모습이 담겼다. 여행 3일째, 영수는 옥순에게 프러포즈하기 위해 미리 예약한 레스토랑을 찾았다.

식사에 앞서 영수는 직접 작성한 손편지를 건넸다. 예상치 못한 이벤트에 놀란 옥순은 웃으며 편지를 읽기 시작했다.

이어 영수는 프러포즈 선물로 시계를 건넸다. 이에 옥순은 “무릎 꿇고 줘야 하는 거 아니냐”고 농담을 던졌다. 이에 영수는 “그건 정말 못 한다”며 미소를 지었다.

옥순이 “정말 결혼하는 거냐. 프러포즈한 거냐”고 물었다. 영수는 “당연하다. 나랑 결혼해야 한다”고 진심을 전했다.

거듭 편지를 읽던 옥순은 결국 눈시울을 붉히며 감동을 감추지 못했다.

한편 영수와 옥순은 ENA·SBS Plus 예능 프로그램 ‘나는 솔로’ 30기를 통해 인연을 맺어 실제 연인으로 발전했다. 방송 이후 ‘옥수동 커플’이라는 애칭으로 많은 사랑을 받아왔으며, 이번 결혼 발표로 또 한 번 많은 축하를 받고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지