아이보람과 혼공유니버스, 초등 영문법 교육 프로그램 공동 운영

아이보람(대표 신은미)과 유튜브 채널 ‘혼공TV’를 운영하는 혼공유니버스(대표 허준석)가 지난 15일 아이보람 다산센터에서 초등 영어교육 프로그램 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 초등학생이 영문법의 기초를 단계적으로 학습할 수 있는 교육 프로그램을 공동 개발하고 운영하기 위해 마련됐다.

양사는 초등 영문법 전 과정을 12개의 핵심 강의로 구성한 교육 프로그램을 선보인다. 문법의 전체 구조를 먼저 이해할 수 있도록 구성했으며, 중학교 진학을 앞둔 학생들을 위한 ‘중학 대비 TEST’ 해설 강의도 함께 제공할 예정이다.

학습 과정은 수준과 학습 목표에 따라 문법 기초를 학습하는 ‘스탠다드 코스(Standard Course)’와 핵심 내용을 집중적으로 학습하는 ‘인텐시브 코스(Intensive Course)’로 운영된다. 향후 복습과 반복 학습을 위한 ‘리콜 코스(Recall Course)’도 추가할 계획이다.

리콜 코스는 학습한 내용을 반복적으로 점검하고 적용할 수 있도록 설계된 과정으로, 앞선 학습 내용을 복습하며 영문법에 대한 이해를 돕는 데 초점을 맞췄다.

아이보람 신은미 대표는 “혼공유니버스의 영문법 교육 콘텐츠를 아이보람 교육 시스템과 연계해 학생들이 문법의 기본 개념을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 구성했다”며 “효율적인 학습 과정을 통해 영어 기초 역량을 다질 수 있도록 프로그램을 운영해 나갈 계획”이라고 말했다.

혼공유니버스 허준석 대표는 “영문법을 쉽게 이해할 수 있도록 돕는 혼공의 교육 방식과 아이보람의 영어교육 철학이 이번 협업을 통해 긍정적인 협력으로 이어질 것으로 기대한다”며 “앞으로도 교육 콘텐츠 개발과 강의 제작을 통해 협력을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.

양사는 이번 협력을 통해 초등학생의 수준에 맞춘 영문법 교육 콘텐츠를 지속적으로 확대하고, 학습자의 영어 기초 역량 향상을 위한 교육 프로그램을 함께 운영할 예정이다.

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