폴더블 절대강자 위협받는 삼성전자… ‘프리미엄 폴더블’로 승부수

미국 애플과 중국 스마트폰 업체들의 맹추격에 화면이 반으로 접히는 ‘폴더블 스마트폰’의 최강자 자리를 위협받는 삼성전자가 반격의 카드를 꺼내들었다. 2020년 세로로 접히는 ‘Z플립’ 시리즈를 추가한 지 6년 만에 새로운 프리미엄 제품 ‘울트라’를 내놓고, 기존 Z폴드 제품은 화면비율을 조정해 소비자의 편리성을 높인다. 동시에 폴더블 스마트폰의 고질적인 약점으로 꼽히는 ‘화면 주름’도 티타늄 소재를 넣어 개선한다. 후발주자들이 따라할 수 없는 압도적인 기술력을 내세워 시장 점유율을 공고히 하겠단 전략이다.

갤럭시 언팩 초청장 이미지. 삼성전자 제공

20일 전자업계에 따르면, 삼성전자는 22일(현지시간) 영국 런던에서 하반기 신제품 공개 행사인 ‘갤럭시 언팩 2026’을 연다. 이 행사를 통해 삼성전자는 폴더블 스마트폰 갤럭시 Z 시리즈 3종과 갤럭시 워치 신제품, 안드로이드 기반의 스마트글래스 갤럭시 글래스를 선보일 예정이다.

Z폴드 시리즈는 라인업을 세분화 한다. 기존 기본형과 플립 모델에 더해 프리미엄 모델인 ‘갤럭시 Z폴드8 울트라’를 처음 선보인다. Z폴드8 울트라는 기존 폴드 8의 상위 모델 역할을 맡는다. 8인치 디스플레이에 종전 폴드의 3대2 화면비를 적용하고 2억 화소 메인 카메라를 포함한 트리플 카메라, 더 큰 배터리 용량 등을 앞세워 기본형과 차별화할 것으로 전망된다.

기존 폴드8은 외형에 변화를 준다. 전작보다 가로 폭을 넓힌 디자인을 적용해 펼쳤을 때 약 4대3 화면비를 구현할 것으로 알려졌다. 기존 폴드 시리즈는 세로가 긴 10대 9의 비율이었다. 때문에 스마트폰을 접었을 때 활용도가 떨어진다는 소비자 불만이 많았다. 이번 제품은 가로 폭을 넓혀 문서 작업과 전자책 이용, 영상 감상 등의 편의성을 높일 것으로 예상된다. 스마트폰의 두뇌 역할을 하는 애플리케이션프로세서(AP)는 퀄컴 스냅드래곤8 엘리트 5세대를 탑재할 전망이다. 저장 공간의 경우 최대 1TB(테라바이트)에 달하는 용량을 지원할 것으로 전해졌다.

갤럭시 Z폴드8 시리즈에 처음 적용되는 ‘티타늄 디스플레이’ 기술.

이번 폴더블 시리즈에는 ‘플렉스 티타늄’ 디스플레이 기술이 처음 적용될 것으로 알려졌다. 티타늄 합금 소재를 활용해 화면 주름을 줄이고 제품 두께를 얇게 하는 동시에 내구성과 전력 효율을 높이는 기술이다.

삼성전자가 올해 언팩에서 기술력을 대거 끌어올린 제품을 내놓는 배경에는 경쟁자의 맹추격이 있다. 특히 스마트폰 점유율 1위 자리를 두고 삼성전자와 극한의 대결을 펼치고 있는 애플이 올해 첫 폴더블 스마트폰을 선보일 계획이다. 전 세계에서 충성도 높은 고객을 보유한 애플의 폴더블폰 시장 진출은 삼성전자 입장에서 다소 부담스럽다.

실제로 시장조사업체 카운터포인트리서치는 애플이 폴더블폰 출시 첫해 글로벌 시장점유율 28%를 기록하며 선두인 삼성전자를 빠르게 추격할 것으로 내다봤다. 기존 아이폰 이용자는 물론 일부 안드로이드 이용자까지 흡수하면서 시장 경쟁 구도를 바꾸는 변곡점이 될 것이라는 전망이다. 이에 삼성전자는 폴더블 스마트폰 시장에 처음 진출한 애플보다 월등한 기술력을 내세워 우위를 이어가겠다는 목표다.

한편, 이날 언팩에서는 스마트폰뿐 아니라 갤럭시 워치9와 갤럭시 글래스같은 웨어러블(입을 수 있는) 기기도 함께 공개된다.

삼성전자는 갤럭시 워치9 시리즈에서 건강관리와 운동 분석 기능을 강화하고 갤럭시 AI를 활용한 개인 맞춤형 건강 코칭 기능도 확대한 것으로 알려졌다. 배터리 효율과 성능도 전작 대비 개선된 것으로 보인다. 갤럭시 글래스는 스마트폰 없이도 AI 비서와 음성 대화, 실시간 번역, 길 안내,카메라 기반 정보 검색 등을 지원하는 AI 디바이스가 될 것으로 기대를 모으고 있다. 디자인은 글로벌 안경 브랜드 젠틀몬스터와 워비파커 등과 협업했으며 일상에서착용하기 적합한 형태를 구현하는 데 초점을 맞췄다.

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