‘시가 103억원·10만여명분’ 필로폰 압수…경찰, 필로폰 밀수입 일당 등 17명 검거

해외에서 시가 100억원이 넘는 대량의 마약을 국내 밀반입해 판매하던 일당이 경찰에 검거됐다.

서울중랑경찰서는 캄보디아에서 다량의 필로폰을 국내로 밀반입해 판매한 총책 40대 남성 A씨를 비롯해 판매책, 투약사범 등 17명을 검거해 이중 11명은 구속, 6명은 불구속 송치했다고 20일 밝혔다. 경찰은 이 과정에서 필로폰 3.2㎏을 압수했다. 10만여명이 동시 투약 가능한 분량으로 시가로는 103억원에 달하는 양이다. 경찰은 이밖에도 신종마약인 왁스 234g, 대마 349g도 함께 압수했다.

경찰이 캄보디아에서 마약을 밀반입해 들여오던 일당을 검거했다. 사진은 검거 당시 총책 차량에서 발견된 2㎏ 분량의 필로폰. 중랑경찰서 제공

경찰은 지난 3월17일 마약 의심 신고를 받고 수사를 시작했다. 당시 필로폰 투약 피의자를 검거한 경찰은 해당 필로폰 유통 경로를 추적했다. 판매 총책 A씨는 경찰 추적을 피해 다녔지만, 경찰은 2개월 이상 수사 끝에 지난 5월29일 한 고속도로 휴게소 주차장에서 그를 검거하는 데 성공했다. 현장 차량 트렁크에서 발견해 압수한 필로폰만 약 2㎏에 달했다.

경찰은 A씨 검거 후 필로폰을 국내로 밀반입한 말레이시아 여성 2명 중 1명이 재입국한다는 첩보도 입수했다. 인천국제공항경찰대와 공조한 경찰은 필로폰 약 1㎏을 운동화 밑창에 500g씩 나누어 은닉하고 밀반입하던 해당 여성을 입국 현장에서 검거했다. 경찰은 총 4개월에 걸쳐 마약 유통∙투약사범 총 17명을 검거했다.

경찰이 입국 현장에서 필로폰 밀반입을 맡은 외국인 여성을 검거하고 신발 밑창에 숨겨둔 필로폰을 확인하고 있다. 중랑경찰서 제공

경찰 관계자는 “캄보디아 현지에서 국내에 필로폰을 제공한 피의자와 아직 검거하지 못한 유통책에 대해서도 수사를 이어가고 있다”며 “관세청 등 마약 단속 관계기관들과 긴밀히 협조해 국내 밀반입 행위 및 유통책ㆍ투약사범을 철저히 단속하겠다. 마약류의 국내 유통을 차단하는 데에 수사력을 집중할 것”이라고 밝혔다.

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