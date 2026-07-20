24일 막 오르는 전국 여름 축제 4선…보령 머드부터 대구 워터밤까지 [여행+]

7월 여름축제 일정 총정리…보령머드축제·변산비치펍·거제여름해양축제·대구 두두썸동. 사진은 구글 인공지능(AI) 제미나이가 생성한 가상 이미지.

본격적인 여름 휴가철을 맞아 오는 7월 24일 금요일부터 전국 곳곳에서 대규모 여름 축제가 잇따라 막을 올린다. 충남 보령과 전북 부안은 24일부터 해변을 무대로 축제를 시작한다. 경남 거제와 대구 동구는 25일부터 수변공원을 활용하여 도심형 축제를 개최한다.

20일 각 지자체에 따르면 이번 주말 개막하는 축제들은 지역적 특성과 행사 성격이 뚜렷하게 갈린다.

서해안에 위치한 보령과 부안은 해수욕장을 낀 여름 정취를 앞세우는 반면 거제와 대구 동구는 도심형 물놀이 축제에 가까운 형태를 띤다.

◆ 보령 부안 24일 나란히 해변 축제 개막

충남 보령시는 7월 24일부터 8월 9일까지 17일간 대천해수욕장 일원과 보령머드엑스포광장에서 제29회 보령머드축제를 연다.

이번 축제는 대형 머드체험존을 중심으로 드론라이트쇼와 K-POP 슈퍼라이브 등 공연과 전시가 함께 열린다.

체험존 입장료는 성인 기준 평일 1만 2000원 주말 1만 6000원이다. 7월 24일과 8월 6일은 야간 연장 운영일로 지정되어 오후 1시부터 밤 9시 30분까지 행사장 문을 연다.

이 축제는 매년 외국인 관광객 유치 비율이 높은 글로벌 축제로 꼽힌다.

문화체육관광부의 최근 지역축제 동향 분석에 따르면 이 축제는 단순 관람형 축제 대비 외국인 방문객의 체류 시간이 평균 2배 이상 높게 나타났다.

직관적인 체험 중심의 축제는 언어 장벽이 낮아 글로벌 관광객의 참여 진입장벽을 크게 낮추는 효과를 발생시킨 것이다.

같은 날 전북 부안군은 변산 격포 모항해수욕장 일원에서 ‘변산비치펍 시즌2’를 8월 17일까지 운영한다.

부안군은 지난해 8월 남미 해변 콘셉트의 야간관광 콘텐츠를 처음 시범 운영해 관광객들의 호응을 얻었다.

이러한 성과를 바탕으로 올해는 두 번째 시즌으로 행사 규모를 확대했다. 야자수 조명과 라틴 음악 및 버스킹 공연이 어우러진 해변 펍 분위기를 조성했다.

이를 통해 밤늦게까지 관광객이 머무는 체류형 야간관광을 표방한다.

◆ 거제 대구는 25일 수변공원서 이틀간 축제

경남 거제시는 7월 25일부터 26일까지 이틀간 지세포항 수변공원 일원에서 거제여름해양축제를 개최한다.

이 축제 낮 시간에는 워터월드 및 해양레포츠 체험을 진행한다. 오후에는 참여형 프로그램을 열고 저녁에는 블루썸머콘서트 등 메인 공연을 개최하여 시간대별 일정을 촘촘하게 짰다.

또 거제 종이배 조선소 대회와 오션드림팀 및 어린이 놀이터 등 부대행사도 행사장 곳곳에서 함께 열린다.

같은 기간 대구 동구는 금호강변 지저둔치 일원에서 ‘두두썸동’이라는 이름의 여름축제를 연다.

대구 동구는 지난해 하루였던 행사 기간을 올해 이틀로 연장하여 관광객 분산을 유도했다.

물대포가 동원되는 워터밤 콘서트를 비롯해 전국 청년 대상 댄스경연대회 ‘SUMMER MOVE IT’과 경찰팀 도둑팀으로 나뉘어 겨루는 물총 경도대첩 등이 마련되었다.

25일에는 드론라이트쇼가 열리고 26일에는 불꽃쇼로 행사를 마무리한다. 축제 프로그램은 모두 무료로 즐길 수 있다.

◆ 폭염 속 야간 물놀이 프로그램에 발길 몰릴 듯

여름철 폭염이 장기화되면서 낮 시간대의 정적인 관람보다 야간 시간대 행사나 물을 활용한 체험형 프로그램을 찾는 발길이 늘어나는 추세다.

변산비치펍의 야간 콘텐츠나 대구 두두썸동의 워터밤 콘서트처럼 해가 진 뒤 즐기는 프로그램이 최근 축제 시장에서 주목받는 이유다.

예산과 동행 규모에 따라 축제 선택지가 갈린다는 점도 눈여겨볼 대목이다. 가족 단위 방문객이라면 교통편과 비용 부담을 먼저 따져보는 것이 유리하다.

다만 네 곳의 축제 모두 세부 일정과 프로그램은 주최 측 사정이나 기상 악화 시 예고 없이 바뀔 수 있다.

방문을 계획한다면 출발 전 각 지자체나 축제 공식 홈페이지 및 소셜미디어(SNS) 채널에서 최신 공지사항을 다시 확인하는 것이 가장 안전하다.

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