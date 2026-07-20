'준우승' 아르헨티나, 매너까지 잃어…파레데스, 폭력 행위 '퇴장'[월드컵24시]

아르헨티나가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승전에서 스페인에 패해 준우승한 데 이어, 비매너 논란에 휩싸이기까지 했다.

아르헨티나는 20일(한국 시간) 미국 뉴져지주 이스트러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 스페인과의 북중미 대회 결승전에서 0-1로 패배했다.

아르헨티나 남자 축구 대표팀의 레안드로 페레데스. 뉴시스

'디펜딩 챔피언' 아르헨티나는 이번 대회를 통해 이탈리아(1934·1938년)와 브라질(1958·1962년)에 이은 역대 3번째 월드컵 2연패 를 노렸지만 실패했다.

경기 결과뿐 아니라 매너까지 잃었다.

스페인 매체 '문도 데포르티보'에 따르면 아르헨티나 미드필더 레안드로 파레데스가 스페인 미드필더 가비와 수비수 에릭 가르시아를 공격했다.

매체는 "후반에 교체 투입된 마레데스는 경기 동안 거친 플레이를 일삼았고, 경기 종료 휘슬이 울린 후에는 패배를 받아들이지 못한 채 가르시아와 가비에게 연이어 물리적 충돌을 가했다"고 보도했다.

이어 "아르헨티나 측면 수비수 나우엘 몰리나는 스페인 미드필더 로드리가 월드컵 우승을 축하하기 위해 달려갈 때 손으로 그를 가격했다"며 "이후 파레데스, 가르시아, 가비 등 여러 선수들이 대치했다. 이 과정에서 파레데스는 밀치고 발로 차는 등의 공격적인 행위를 보였다"고 덧붙였다.

아르헨티나의 엔소 페르난데스가 19일(현지 시간) 미 뉴저지주 이스트 러더퍼드의 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 스페인과 경기 후반 추가 시간 퇴장당하고 있다. 수적 열세에 몰린 아르헨티나는 연장 끝에 0-1로 패하며 2연패 달성도 무산됐다. 뉴시스

결국 파레데스는 경기 종료 후 퇴장 처분을 받았다.

앞서 경기 도중에는 이미 경고를 한 차례 받았던 엔소 페르난데스가 후반 추가시간 스페인 수비수 파우 쿠바르시에게 무모한 태클을 시도해 퇴장을 당했다.

이로써 아르헨티나는 역대 월드컵 결승전 퇴장 7명의 선수 중 4명이 나오는 불명예를 안았다.

한 경기 퇴장 두 명도 이번이 두 번째라고 한다.

1990 이탈리아 대회서 서독과의 결승 당시 페드로 몬손과 구스타보 데조티가 연달아 그라운드를 떠난 바 있다.

<뉴시스>

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