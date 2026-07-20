“낮엔 양식장, 밤엔 무대, 화면 속엔 쇼호스트”…터보 김정남이 사는 법

사진=MBN 특종세상 방송화면 갈무리

1995년 김종국과 함께 2인조 터보로 데뷔한 김정남은 1997년 팀을 떠났다. 17년 뒤 ‘토요일 토요일은 가수다’ 무대에서 다시 터보의 이름으로 관객 앞에 섰던 그는 2024년 12월 5일 MBN ‘특종세상’에서 전혀 다른 하루를 공개했다. 방송 당시 그의 낮은 경남 통영의 가리비 양식장에서 시작됐다. 밤에는 지방 행사 무대에 올라 터보의 노래를 불렀고, 틈틈이 라이브 커머스로 물건을 소개하며 팬들과 대화했다.

◆ 17년 만의 재회 뒤에 남은 다짐

김정남은 터보를 떠난 뒤에도 무대를 완전히 놓지 않았다. 2014년 ‘토토가’ 특집을 통해 김종국과 17년 만에 함께 무대에 오른 뒤, 터보는 2015년 3인조로 재결합해 새 앨범을 냈다.

당시 김정남은 “다시 불러준 만큼 폐를 끼치지 않고 열심히 해보겠다”는 뜻을 밝혔다. 재결합은 과거의 이름을 되찾는 일인 동시에, 다시 주어진 무대 앞에서 그의 태도를 보여준 장면이었다.

그는 터보 탈퇴 뒤 홀로 나이트클럽 행사 무대를 다녔다고 밝힌 바 있다. 방송 당시에는 밤무대 생활이 20년 가까이 됐다고도 말했다. 무대의 크기와 형식은 달라졌지만, 노래와 춤을 할 수 있는 자리를 향해 움직여 온 시간이었다.

◆ “어떤 일이 들어와도 닥치는 대로 한다”

그의 일상 뒤에는 연이은 사기 피해와 건강의 어려움이 있었다. 김정남은 방송에서 터보 활동 당시 사기 피해를 겪은 데 이어, 이후 음반 홍보 과정에서도 사기를 당해 피해 금액이 거의 2억원에 이르렀다고 털어놨다.

그는 공황장애 약을 10년째 복용해 왔으며, 한때 아침·점심·저녁에 먹던 약을 방송 당시에는 저녁에만 복용한다고 설명했다. 완치라고 말하지는 않았다. 오히려 몸에 남아 있는 불안의 감각을 담담히 꺼내 보였다.

그는 방송국 무대에서 춤추고 노래하고 싶은 마음과, 그 무대에 설 기회가 많지 않은 현실 사이의 간극도 고백했다. 그러면서 그는 “어떤 일이 들어와도 닥치는 대로 한다”고 말했다. 양식장 일과 밤무대, 라이브 커머스는 그 말이 방송 속 하루에서 구체화된 방식이었다.

◆ 양식장과 무대 사이, 다시 이어진 소통

김정남은 가리비 양식장 일을 두고 ‘제2의 인생’을 살 수 있는 직업이 될 것 같아 도전했다고 밝혔다. 생계를 위한 선택이었지만, 무대 밖의 노동을 숨기지 않고 자신의 일상으로 받아들인 셈이다.

라이브 커머스는 물건을 판매하는 공간인 동시에 팬들과 만나는 통로였다. 그는 대화를 통해 응원을 받는 일이 삶의 원동력이 된다고 말했다. 팬들의 반응이 단순한 추억의 환호에 그치지 않고, 다시 하루를 이어 갈 힘이 됐다는 고백이다.

그는 부모님과 팬들을 자신을 일으켜 세우는 사람들로 꼽으며 더 나아진 모습을 보여주겠다고 했다. 양식장에서 시작해 밤무대로, 다시 휴대전화 화면으로 이어진 하루는 김정남이 과거의 이름에만 기대지 않은 채 자신의 자리를 만들어 가는 과정으로 남았다. 그가 직접 공개한 세 가지 일터는, 무대 밖에서도 생업과 소통을 함께 이어 온 현재의 기록이다.

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