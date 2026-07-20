은행권 "3분기 '빚투' 수요 늘지만…가계대출 문턱은 높인다"

올해 3분기 은행권 가계대출 문턱이 한층 높아질 것으로 전망된다.



'빚투'(빚내서 투자) 수요는 계속 확대하겠지만, 금리 상승 등에 주택관련대출 수요는 줄 것으로 예상됐다.

올해 3분기 은행권 가계대출 문턱이 한층 높아질 것으로 전망된다. 사진은 지난 19일 서울 시내에 설치된 시중은행 ATM 기기 모습.

한국은행이 20일 발표한 '금융기관 대출행태서베이 결과'에 따르면, 올해 3분기 은행의 대출태도 종합지수는 -7로 집계됐다.



올해 1분기(-1)나 2분기(-2)와 비교해 마이너스 폭이 확대되는 흐름이다.



이 조사에서 마이너스 부호(-)는 전 분기 대비 대출태도 강화나 신용위험 감소, 대출수요 감소를, 플러스 부호(+)는 그 반대를 각각 의미한다.



대출 주체별로 보면, 가계 주택대출이 -14, 가계 일반대출(신용대출 등)이 -11로 각각 대출태도 강화 우위를 나타냈다.



한은 관계자는 "가계대출은 (은행권의) 가계부채 관리 기조가 지속되면서 주택관련대출과 일반대출 모두 강화될 것으로 전망된다"고 풀이했다.



대기업(0)과 중소기업(0)은 전 분기 수준을 유지할 것으로 전망됐다.

20일 서울 시내의 한 금융기관 영업점에 주택담보대출 안내문이 게시돼 있다. 이날 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 5년 고정형 주택담보대출 금리는 연 4.51~7.49% 수준이다.

3분기 대출수요 종합지수는 17로, 2분기(24)보다 낮아졌다.



가계 대출수요 중 일반대출(14)은 가계 생활자금, 증시 투자자금 수요 등으로 증가하고, 주택관련대출(-6)은 규제 강화와 금리 상승 등으로 감소할 것으로 예상됐다.



기업 대출수요는 대내외 불확실성 등에 따른 유동성 확보 수요, 회사채 금리 상승 등으로 대기업(6)과 중소기업(25)에서 모두 증가할 것으로 분석됐다.



은행들이 예상한 4분기 신용위험 종합지수는 22로, 2분기(29)보다 하락했다.



중동 전쟁 장기화 등의 영향으로 경영 여건 불확실성이 지속되면서 중소기업(25)의 신용위험이 대기업(8)보다 더 큰 폭으로 확대될 것으로 관측됐다.



가계(19)의 경우 취약 차주의 채무 상환 능력 저하 우려 등으로 신용위험이 증가할 것으로 전망됐다.



저축은행 등 비은행 금융기관은 대체로 대출태도 강화 기조를 지속하고, 신용위험은 높은 수준을 유지할 것으로 예상됐다.



이번 설문조사는 지난달 4∼17일 203개 금융기관 여신 총괄 담당 책임자를 대상으로 전자설문, 우편, 인터뷰 등을 통해 이뤄졌다.

<연합>

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