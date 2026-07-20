권상우·손태영 딸, ‘시선 집중’ 길쭉한 팔다리와 비율

배우 손태영이 가족과 함께한 뉴욕 일상을 공개한 가운데, 훌쩍 성장한 딸의 남다른 비주얼과 우월한 비율이 화제를 모으고 있다.

배우 손태영이 가족과 함께한 뉴욕 일상을 공개한 가운데, 훌쩍 성장한 딸의 남다른 비주얼과 우월한 비율이 화제를 모으고 있다. Mrs.뉴저지 손태영

19일 손태영의 유튜브 채널 ‘Mrs.뉴저지 손태영’에는 뉴욕 소호에서의 쇼핑 일상을 담은 브이로그 영상 ‘뉴욕 핫플 다 모여있는 쇼핑 천국 소호 vlog (오랜만에 권상우)’이 게재됐다. 영상은 손태영이 지인과 함께 소호 거리를 둘러보며 다양한 매장을 방문하는 모습과 가족들과 함께한 자연스러운 일상을 담았다.

이날 손태영은 젊은 층이 즐겨 찾는 의류 매장을 둘러보며 “10대 들이 정말 많다”며 탑 제품을 보고 “그래 리호는 탑을 좋아해”라고 설명했다. 이어 “나중에 리호랑 같이 와야 되겠다”고 전하며 딸과 함께 쇼핑할 계획을 내비쳤다.

쇼핑을 마친 뒤에는 딸 리호를 위해 준비한 의상을 직접 공개했다. 그는 “천사 날개 있는 게 유행이라더라”고 요즘 젊은 층 트렌드에 대해 공감하려고 했고, 레트로 감성이 돋보이는 디자인을 본 손태영은 과거 유행했던 브랜드를 떠올리며 추억을 언급해 웃음을 자아냈다.

이후 옷을 갈아입고 등장한 리호는 길쭉한 팔다리와 뛰어난 비율로 시선을 사로잡았다. 새로운 스타일을 자연스럽게 소화하는 모습이 영상에 담겼고, 자막을 통해 리호가 의상에 크게 만족한 모습을 전하며 즐거운 분위기를 더했다.

한편 손태영은 미스코리아 출신 배우로 배우 권상우와 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 그는 유튜브 채널을 통해 일상과 라이프스타일 등을 꾸준히 공유하고 있다. 이번 영상 역시 뉴욕에서의 일상으로 관심을 모으고 있다.

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