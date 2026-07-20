인천 쿠팡물류센터 화재 사흘째…"오늘 중 초기 진화 목표"

인천 쿠팡 물류센터에서 발생한 큰불이 사흘째 이어지는 가운데 소방 당국이 건물 붕괴 위험 가능성에 따른 현장 안전을 확보하면서 진화 작업을 이어가고 있다.



20일 인천소방본부에 따르면 지난 18일 오전 6시 54분께 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터에서 난 불은 51시간이 넘은 이날 오전 10시 30분 현재도 꺼지지 않았다.

20일 사흘째 화재가 이어지고 있는 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터에서 화염과 함께 검은 연기가 치솟고 있다. 이 물류센터는 지난 18일 오전 6시 54분께 6층에서 화재가 발생해 50시간 넘게 꺼지지 않고 있다. 연합뉴스

소방 당국은 화재 이틀째인 전날 오전에는 초기 진화 시점을 당일 오후 11시께로 예상했으나, 센터에 보관 중인 각종 가연성 물질이 많은 데다 내부 구조가 복잡해 진화 작업에 어려움을 겪었다.



다만 이날 인천지역에 내린 비가 화재 열기를 다소 완화하는 효과를 냈고, 물류센터 일부 구역에서는 불길이 잡히면서 진화 작업에 속도를 내는 상황이다.



물류센터 2개 동 가운데 1개 동의 불길은 대부분 잡혔고, 다른 건물에서는 여전히 검은 연기가 외부로 분출되고 있다.



소방 당국자는 "고가·굴절차를 검은 연기가 분출되는 쪽에 집중적으로 배치해 진화 작업을 하고 있다"며 "불길이 잡힌 곳에서는 잔불 정리 작업이 진행 중"이라고 전했다.



그러면서 "오늘 중에는 초기 진화가 가능할 것으로 보고 총력을 기울이고 있다"며 "구체적인 진화 예상 시점은 밝히기 어려운 상황"이라고 덧붙였다.



소방 당국은 지난 18일 오후 발령한 국가소방동원령을 유지하며 장비 231대와 소방관 등 인력 812명을 투입해 진화 작업을 이어가고 있다.



소방 당국은 전날 물류센터 내부의 연기를 밖으로 빼내는 동시에 소화용수를 뿌릴 공간을 만들기 위해 램프구역과 물류센터 6층 건물이 연결되는 지점에서 '파괴 작업'을 진행했다.

20일 인천 서해구 석남동 쿠팡 물류센터 화재 진화 작업에 지친 소방관들이 휴식을 취하고 있다. 연합뉴스

또 화재 현장 인근에 위치한 SK인천석유화학으로 불길이 번지지 않도록 고가·굴절 사다리차를 배치했다.



서해구는 전날 오후 11시를 기해 물류센터 램프구역 반경 116m를 대상으로 내린 주민 대피령을 현재도 유지하고 있다.



대피 대상에는 쿠팡 남측 상가·공장만 포함됐으며 주거지역은 포함되지 않았다. 현장에서 활동 중인 경찰관과 소방관도 제외됐다.



임시 대피소가 마련된 신현초와 신현북초에는 각각 46세대(75명)와 50세대(103명) 등 모두 96세대(178명)가 머무는 것으로 파악됐다.



이들은 대피령 대상은 아니지만 연기와 분진 피해를 우려해 자진해서 대피소를 찾은 것으로 알려졌다.



서해구는 현장 인근 어린이집 31곳과 인근 초등학교를 대상으로 이날 하루 휴원 ·휴교를 권고했다. 이날 오전 10시 기준 초등학교 1곳과 어린이집 14곳이 휴교·휴원한 것으로 집계됐다.

<연합>

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