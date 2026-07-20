‘얼짱시대’ 유혜주, 둘째 득남…“첫째와 똑 닮아”

지난 19일 유혜주가 둘째 아들 출산 후 공개한 사진. 유혜주가 운영하는 인스타그램 계정 ‘r_yuhyeju’ 캡처

얼짱 출신 유튜버 유혜주가 둘째를 출산하며 두 아들의 엄마가 됐다.

유혜주는 지난 19일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정에 “여러분, 짱아가 드디어 세상에 태어났어요. 둘째라 그런지 예정일보다 조금 빠르게 만났어요”라며 득남 소식을 전했다.

유혜주의 첫째 아들 유준군과 둘째 아들 짱아(태명)의 신생아 시절 모습. 유혜주가 운영하는 인스타그램 계정 ‘r_yuhyeju’ 캡처

그는 첫째 아들 유준이를 언급하며 “얼굴을 안 보여줘서 누구를 닮았을지 정말 궁금했는데 태어날 때 보니 유준이와 똑 닮은 것 같다”며 “유준이 신생아 모습에서 살만 조금 붙어서 나왔다”고 설명했다.

또한 그는 “지금 조리원에 들어와서 짱아와 함께 지내고 있고 유준이도 아빠와 잘 지내고 있다”며 “얼른 잘 회복해서 다시 인사드리겠다”고 근황을 전했다.

유혜주는 고등학교 시절이던 2011년 코미디TV ‘얼짱시대5’에 출연하며 얼굴을 알렸다. 현재는 대한항공 사무장 출신 남편과 함께 가족의 일상을 담는 유튜브 채널 ‘리쥬라이크 LIJULIKE’를 운영 중이다. 해당 채널의 구독자 수는 약 111만명이다. 두 사람은 2019년에 결혼해 2023년 첫째 아들을 품에 안았다.

소식을 접한 연예계 동료들의 축하도 댓글로 이어졌다. 가수 장영란은 “축복한다”고 인사를 건넸고 개그맨 이은형도 “너무 축하한다”고 기쁨을 나눴다.

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