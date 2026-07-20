폭우 피해 복구도 못 했는데…대구·경북 사흘간 비 더 온다

이미 많은 장맛비가 쏟아진 대구·경북에 사흘간 비가 더 내릴 것으로 예보됐다.



지난 주말 쏟아진 폭우로 경북 안동과 의성 등에서는 산불 피해 이재민 임시주택이 침수되고 도로가 유실되는 등 피해가 잇따른 상태다.

19일 경북 안동시 일직면 귀미1리에 설치된 정자가 폭우로 인해 무너져있다.

20일 대구기상청에 따르면 이날 경북 중·북부에 20∼60㎜의 비가 예보됐다.



대구와 경북 남부에는 5∼40㎜의 비가 내릴 예정이다.



경북 중·북부에는 이날 늦은 오후부터 저녁 사이 천둥과 번개를 동반한 시간당 20∼30㎜ 강한 비가 예보된 상태다.



21일에는 낮부터 저녁 사이 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 5∼40㎜다.



비는 22일에도 이어지겠다. 22일 새벽부터 저녁 사이 5∼30㎜의 비가 내리는 곳이 있겠다.



기상청 관계자는 "정체전선이 중부지방과 경북 중북부를 중심으로 오르락내리락하면서 비가 내리고 있는 것"이라며 "당분간 비가 더 내릴 가능성도 있다"고 설명했다.

19일 경북 안동시 일직면 귀미1리 한 주택에서 주민이 생필품을 손수레에 싣고 이동하고 있다.

대구·경북 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 기온도 평년(최고 28∼32도)과 비슷하거나 조금 높아 덥겠다.



열대야 현상이 나타나는 곳도 있겠다.



기상청은 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠다며 각별한 주의를 요청했다.



토사 유출, 산사태 및 낙석, 축대 붕괴 등 시설물 피해와 저지대 침수, 하천 범람 등에 대비해야 한다고 요청했다.



하천 산책로나 지하차도 등을 이용할 경우 고립될 수 있으니 출입하지 않아야 한다고 강조했다.



전날 기준 경북에서는 의성, 안동 등 북부지역을 중심으로 쏟아진 폭우로 8개 시군에서 321세대 420명이 대피하는 등 크고 작은 피해가 잇따랐다.



지난해 산불 피해 이재민이 머무는 임시주택단지(안동 2곳·의성 1곳)에서 임시주택 20동이 침수되기도 했다.

<연합>

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