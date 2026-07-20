구윤철 "하반기 경제 현안 산적…국민 체감 변화에 역량 집중"

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 20일 "하반기에도 경제 현안과 정책 과제가 산적한 상황"이라며 "국민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 내는 데 역량을 집중해달라"고 주요 간부들에게 당부했다.



구 부총리는 이날 정부세종청사에서 확대간부회의를 열고 이같이 말했다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 20일 정부세종청사 중앙동에서 열린 재정경제부 확대간부회의에서 모두발언을 하고 있다. 재정경제부 제공

구 부총리는 "최근 하반기 경제정책 방향과 10대 주요 과제가 제시된 만큼, 발표된 정책 과제들이 국민이 체감하는 구체적인 성과로 이어질 수 있도록 후속 조치를 차질 없이 해달라"고 했다.



이어 "앞으로 예정된 부동산 대토론회, 세제개편안 발표 등 주요 일정도 철저히 준비해달라"고 말했다.



또 "효율적으로 일하고 성과는 더 크게 낼 수 있도록 일하는 방식을 혁신하는 데도 속도를 내겠다"고 했다.



한편 구 부총리는 회의 종료 후 진행되는 고위공직자 청렴교육과 관련해 "경제 총괄부처로 청렴 분야에서도 모범적인 모습을 보여 국민에게 신뢰받는 조직으로 거듭날 수 있도록 노력해달라"고 당부했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지