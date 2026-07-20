그리드코드 전문委 출범…전력계통 안정성 제고 위한 기술기준 논의

기후에너지환경부 소속 전기위원회가 21일 제1차 그리드코드 전문위원회를 연다. 재생에너지 확대에 따른 전력계통 안정성과 신뢰도 확보를 위한 기술기준을 본격 논의하기 위해서다.

그리드코드는 전력망 안정성과 신뢰를 유지하기 위해 발전사업자나 송배전망 이용자가 반드시 지켜야 하는 기술·운영 기준을 담은 법적·기술적 규정집을 가리킨다. 구체적으로 기후부 소관 ‘전력계통 신뢰도 및 전기품질 유지 기준’, 전력거래소의 ‘전력시장운영규칙’, 한국전력공사의 ‘송·배전전기설비 이용규정’ 등이다.

신태백변전소 전경. 한국전력공사 제공

20일 기후부에 따르면 최근 전기위원회는 기존 ‘전력계통 및 신뢰도 전문위원회’를 ‘그리드코드 전문위원회’로 개편했다. 이는 기술 운영기준을 검토하는 동시에 중장기 그리드코드 개선방향을 제시하는 전문가 협의체로 운영된다.

1차 회의에서는 한전과 한국수력원자력의 정지형 동기조상기(STATCOM) 비용 부담 문제를 논의한다.

STATCOM은 전력망 전압을 일정하게 유지하고 전력 품질을 높이기 위해 초고속으로 무효전력을 공급하거나 흡수하는 유연 송전 시스템이다. 태양광과 풍력 같은 재생에너지는 무효전력 제어 능력이 부족하기 때문에 전력망의 전압 안정성 제고를 위해 STATCOM이 필요하다.

그리드코드 전문위원회는 인버터 기반 전원에 적합한 국내 그리드코드 현황과 개선방향, 배터리에너지저장장치의 안전성과 계통 연계기준, 대규모 정전 예방과 계통 복원체계, 미래 전력계통 운영기준의 중장기 개선방향 등 4개 핵심 안건을 논의할 예정이다.

김창섭 전기위원회 위원장은 “재생에너지 확대와 전력계통의 구조 변화에 대응하기 위해서는 계통 운영기준 및 기술기준의 지속적이며 선제적인 고도화가 필수적”이라며 “그리드코드 전문위원회가 다양한 기술 전문가 의견을 바탕으로 전력계통 안정성과 신뢰도를 높이는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

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