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다카이치 인기 한풀 꺾였나…‘왕실전범’ 개정 강행 후 잇달아 지지율 폭락

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도쿄=유태영 특파원 anarchyn@segye.com

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일본 다카이치 사나에 내각 지지율이 출범 후 최저치를 기록한 여론조사 결과가 잇달아 나왔다. 국민 여론과 다른 방향으로 ‘왕실전범’ 개정을 밀어붙이고 고물가 대책 등 국민 생활에 밀접한 정책에는 소홀한 것인 고공 지지율의 붕괴로 이어지고 있다는 분석이다.

다카이치 사나에 일본 총리. AFP연합뉴스
다카이치 사나에 일본 총리. AFP연합뉴스

아사히신문이 18·19일 실시해 20일 공개한 여론조사에서 다카이치 내각 지지율은 53%로 집계됐다. 지난달 조사 때의 60%보다 7%포인트 하락한 수치로, 이 신문 조사에서 지지율이 50%대에 머문 것은 지난해 10월 내각이 출범한 이후 처음이다.

 

아사히는 지난 17일 참의원(상원)을 통과한 왕실전범 개정에 관한 의견도 물었다. 그 결과 ‘국민의 이해를 얻고 있다’는 응답은 24%로 ‘얻지 못하고 있다’ 60%에 크게 못 미쳤다. 특히 왕실전범 개정에 부정적으로 답한 층의 내각 지지율은 42%로 전체 평균(53%)보다 낮았고 내각 비지지율은 49%로 전체 평균(35%)를 웃돌았다. 이에 따라 왕실전범 개정이 내각 지지율 하락의 한 요인이 됐다고 아사히는 분석했다.

 

개정 왕실전범은 왕족 수 부족 현상을 완화하기 위한 방안에만 초점을 맞췄다. 옛 왕족 출신 부계 남성을 왕실 양자로 들인 뒤 그에게서 남자아이가 태어나면 왕위 계승 자격을 주는 내용이 담겼다. ‘왕위는 부계 남성이 계승한다’는 제1조는 손대지 않았다. 그 결과 현 나루히토 일왕의 외동딸인 아이코 공주가 왕위를 계승할 가능성은 닫아둔 채 일왕과 36∼38촌 관계의 먼 친척이 왕위를 이어받을 가능성이 생겨 아사히뿐 아니라 요미우리신문, 니혼게이자이신문 등 주요 매체들의 비판이 이어지고 있다.

 

마이니치신문이 아사히와 같은 기간 실시한 조사에서는 다카이치 내각 지지율이 41%를 기록했다. 지난달 51%에서 10%포인트 하락해 마찬가지로 내각 출범 후 최저치이다. 마이니치는 다카이치 내각 비지지율이 44%로 집계돼 처음으로 지지율보다 높아졌다며 여당이 왕실전범을 개정했지만 유권자 이해를 얻지 못하면서 지지율이 대폭 하락했다고 해설했다.

 

마이니치 조사에서는 개정안에 대한 부정적 평가가 45%였고 긍정적 평가는 19%였다.

 

또 다카이치 정권의 정책 추진 방식이 ‘정중하지 않다’는 응답이 46%로 ‘정중하다’ 38%보다 높았다. 집권 자민당이 지난 2월 중의원(하원) 선거에서 압승한 이후 수적 우위를 기반으로 왕실전범 개정안, 국기손괴죄 제정안 등 보수적 법안 처리를 밀어붙이는 데 대해 비판적 여론이 형성된 셈이다. 

 

이밖에 다카이치 총리의 고물가 대처에 대해서는 29%만 긍정 평가했고, 2배에 가까운 57%는 부정적으로 바라봤다.

 

앞서 지지통신이 지난 10∼13일 실시해 19일 공개한 조사에서도 다카이치 내각 지지율은 지난달 대비 5.3%포인트 하락한 49%로 나타났다. 이 조사에서 지지율이 50% 아래로 떨어진 것은 내각 출범 후 처음으로, 무당층의 이탈이 내각 지지율 하락을 부추긴 것으로 나타났다. 무당층의 내각 지지율은 39.6%로 평균보다 낮았고, 비지지율은 28.9%로 지난달보다 6.8%포인트 증가했다.


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