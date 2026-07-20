지오영, 폭염·장마 대비 의약품 품질관리 총력전

국내 최대 헬스케어 플랫폼 지오영이 여름철 의약품 보관·관리 총력전에 나섰다.

지오영은 폭염과 장마가 반복되는 여름철을 맞아 전국 물류센터의 의약품 보관·배송 관리 역량을 상향 운영하고 있다고 20일 밝혔다.

지오영 인천 스마트허브센터에서 직원이 자동화 물류 설비를 활용해 의약품 출고 작업을 하고 있는 모습. 지오영 제공

여름철 의약품 품질 관리에서 특히 중요한 것은 습도다. 고온다습한 환경에서는 의약품이 습기를 빨아들여 성상이 변하기 쉽고, 캡슐 제품의 경우 서로 엉겨 붙어 제 형태를 잃거나 미생물이 번식할 위험도 커진다.

여기에 최근 수요가 늘고 있는 비만치료제와 각종 생물학적 제제는 2~8℃의 냉장 조건을 벗어나면 품질을 담보하기 어려워, 보관부터 배송까지 규정된 온도를 유지하는 콜드체인 관리가 필수적이다.

지오영은 의약품 유통품질 관리기준(KGSP)에 따라 전국 물류센터의 보관 습도를 70% 이하로 엄격히 관리하고 있다.

이를 위해 항온·항습 설비를 연중 24시간 가동하고, 자동 온·습도 측정 장치와 관제 시스템으로 주요 센터의 보관 환경을 실시간으로 확인한다. 장마철처럼 외부 습도가 급격히 오를 때는 산업용 대형 제습기를 추가로 투입해 기준 습도를 유지한다.

기상 악화 속에서도 의약품 품질을 지키기 위한 관리는 배송 과정에서도 이어진다. 지오영은 최대 48시간 동안 2~8℃가 유지되는 보냉 수송용기를 비롯해 전용 보냉백(GP-Bag) 등 배송 여건에 맞는 저온 수송 수단을 활용해 콜드체인을 유지한다. 여기에 별도의 온도 이력 관리가 필요한 일부 제품군은 온도기록장치를 부착해 배송 온도를 기록·보관하고 있다.

지오영 조선혜 회장은 “의약품 유통은 국민 건강과 직결되는 사회 보건의료 인프라의 핵심인 만큼, 기본과 원칙에 충실한 품질 관리를 이어가는 것이 지오영의 책임”이라며 “폭염과 장마 속에서도 축적된 콜드체인 역량을 바탕으로 국민에게 필요한 의약품이 안전하고 신속하게 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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