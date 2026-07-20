'춤을 추어요' 작곡 싱어송라이터 강승식 별세, 향년 72세…가수 양미경 남편

싱어송라이터 강승식(박성서 대중음악평론가 SNS)

가수 양미경의 남편인 가수 겸 작곡가 강승식이 세상을 떠났다. 향년 72세.

박성서 대중음악평론가에 따르면 강승식은 지난 19일 오전 1시께 패혈증으로 별세했다.

고인은 1954년 서울에서 태어났다. 1973년 음악감상실 쉘부르 등에서 통기타 가수로 노래하다가 1974년 '하루, 이틀, 사흘'로 정식 데뷔해 싱어송라이터로 활동을 시작했다. '내 마음 잊지마'(1979), '어머님께'(1981) 등을 발표했다.

특히 장은숙의 '춤을 추어요'(1978), '당신의 첫사랑'(1978)을 작곡해 큰 사랑을 받았다.

1980년대 중반에는 음반 기획사 모노 기획을 설립하고 박상규의 '역마'(1985), 강영숙의 '빈 가슴으로'(1986) 등의 음반을 제작했다.

1992년 미국으로 건너가 LA 한인 방송에서 '싱어롱', '노래자랑' 등 음악 프로그램을 진행했다.

그러나 위암으로 위 절제 수술을 받으며 2003년 귀국했다. 투병 생활을 이어오면서도 대한가수협회 전북지회장을 맡았고, 사단법인 전북가수협회를 창설해 회장을 역임했다.

고인은 '샹제리제'(1971)를 부른 가수 선우성의 친동생이기도 하다.

노래 강사 출신 가수인 아내 양미경과 결혼해 가정을 꾸렸다. 두 사람 사이에는 3남 1녀가 있다.

빈소는 전주 금성장례식장 VIP 402호에 마련됐다. 발인은 21일 오전 9시다.

<뉴스1>

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