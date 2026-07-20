이란전쟁 미군 사망 누계 17명…이라크서 1명 추가 확인

불발탄 처리 작업 중 발생한 사고로 이라크 북부에서 미군 1명이 숨지고 1명이 다쳤다고 미국중부사령부(USCENTCOM)가 19일(현지시간) 소셜미디어를 통해 밝혔다.



중부사령부는 사고가 18일 발생했으며 "격추된 이란의 일방향 공격 드론에서 나온 불발탄의 통제 폭파(controlled detonation)" 과정에서 일어났다고 전했다.

지난 3월 쿠웨이트에서 발생한 미군 전사자 유해 운송 장면. AP연합뉴스

부상자 1명은 경상으로 치료 중이라고 중부사령부는 전했다.



미국 일간 뉴욕타임스(NYT)는 숨진 군인이 폭발물 처리 요원은 아니었으며, 드론이 폭발했을 때 파편에 맞았다는 한 미국 정부 관계자의 설명을 전했다.



중부사령부는 이와 별도로 17일 이란의 공격을 받았던 요르단에서 신원이 확인되지 않은 유해를 발견해 감식 절차를 진행 중이라고 전했다.



앞서 중부사령부는 당시 공격에서 미군 2명이 숨지고 1명이 실종됐다고 발표했으며, 이날 발견된 유해는 그 실종자의 것일 가능성이 큰 것으로 보인다.



중부사령부는 이란의 공격을 받은 장소를 공개하지 않았으나, 요르단 수도 암만에서 북동쪽으로 100㎞ 정도 떨어진 아즈라크에 있는 미국 공군 기지라는 외신 보도들이 나오고 있다.



이에 따라 미국이 2월 28일 이란 전쟁을 개시한 이래 지금까지 공식 확인된 미군 사망자는 17일에 숨진 2명과 18일에 숨진 1명을 포함해 총 17명으로 늘었다.



만약 신원 감식이 진행중인 유해가 실종자와 동일 인물로 확인된다면 사망자 누계 집계가 18명으로 늘어날 수도 있다.



AP통신에 따르면 2월 28일 개전 직후 이란이 반격하면서 드론으로 쿠웨이트의 민간 항구를 폭격해 미국 군인 6명이 숨졌다.



숨진 군인들은 미국 아이오와주에 있는 보급·물류 부대 소속으로, 방어 시설이 없는 컨테이너형 건물에서 근무중이었다.



개전 다음날인 3월 1일에는 이란이 사우디아라비아 소재 프린스 술탄 공군 기지를 공격하면서 미국 군인 1명이 치명상을 입고 1주일여 후에 사망했다.



3월 12일에는 이라크 서부에서 이란 상대 작전을 지원하던 KC-135 공중급유기가 추락하면서 미군 6명이 숨졌다.



중부사령부는 이 급유기가 "우호 공역"(아군측 공역·friendly airspace)에 있던 상태에서 사고가 발생했으며 이 사고에 "다른 항공기"가 연관돼 있다고 밝혔다.



사령부는 상세한 사고 경위를 밝히지 않았으나, 적군측 공격이나 아군측의 오인 공격에 따른 것은 아니라고 발표했다.



7월 1일에는 아라비아해에서 헬리콥터가 추락해 미국 해군 조종사 1명이 숨졌다.



당시 헬리콥터는 비상 착륙을 시도중이었으며, 함께 타고 있던 다른 해군 군인 3명은 구조됐다.



한편 이란 보건부는 6월 27일 이래 미국의 이란 공습에 따른 사망자가 50여명, 부상자가 517명으로 집계됐다고 19일 소셜 미디어 X를 통해 밝혔다.



부상자 중 입원중인 인원은 32명이다.



사망자 중 성인 여성이 5명, 18세 미만 아동이 2명이며, 부상자 중 성인 여성이 35명, 18세 미만 아동이 19명이라고 보건부는 전했다.

<연합>

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