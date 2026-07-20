이종혁, 아들 이탁수 연극 데뷔 축하…“탁수만 보여” 아낌없는 응원

사진=이종혁 SNS

배우 이종혁이 장남 이탁수의 첫 프로 무대 데뷔를 축하하며 ‘아들 바보’ 면모를 드러냈다.

이종혁은 19일 자신의 인스타그램을 통해 연극 ‘죽은 시인의 사회’ 공연장을 찾은 사진 여러 장과 함께 “프로 무대 데뷔 진심 축하… 멋지게 성장하길 바란다”라는 글을 게재했다.

이어 “탁수만 보여”라는 짧은 메시지를 덧붙이며 무대에 오른 아들을 향한 뿌듯한 마음과 애정을 표현했다.

공개된 사진에는 ‘죽은 시인의 사회’를 통해 정식 연극 무대에 데뷔한 이탁수의 모습이 담겼다. 교복 차림으로 무대에 오른 이탁수는 공연을 마친 뒤 관객들에게 인사를 건네며 당당한 무대 매너를 선보였다.

특히 훤칠한 비주얼과 안정적인 분위기로 첫 프로 무대를 성공적으로 마친 모습이 눈길을 끌었다.

또 다른 사진에는 공연이 끝난 뒤 팬들에게 사인을 해주는 이탁수의 모습도 담겼다. 관객들과 눈을 맞추며 정성스럽게 사인을 건네는 모습에서는 신인 배우로서 첫발을 내디딘 설렘과 책임감이 느껴졌다.

이종혁은 공연장에 걸린 아들의 프로필 사진까지 공개하며 직접 응원을 이어갔다. 아들의 성장 과정을 가까이에서 지켜본 아버지로서 정식 배우 활동의 시작을 누구보다 기뻐하는 모습이었다.

동료 배우들과 팬들의 축하도 이어졌다. 배우 이상엽은 “근데 진짜 죄송한데 형보다 잘생긴 것 같아요”라는 댓글을 남겨 웃음을 자아냈다. 이에 이종혁은 “진심 고맙구나”라고 재치 있게 답했다.

사진작가 조희선은 “어릴 때나 지금이나 미남이네요”라고 축하했고, 배우 최승경 역시 “탁수 멋있다”며 응원을 보냈다. 팬들도 “아버지가 얼마나 뿌듯할지 느껴진다”, “배우 아빠의 배우 아들, 앞으로가 기대된다” 등의 반응으로 이탁수의 새로운 출발을 응원했다.

둘째 아들 이준수도 형의 첫 프로 무대를 응원해 훈훈함을 더했다. 이준수는 공연장을 찾아 인증 사진과 함께 “잘한다”라는 짧은 글을 남기며 형의 데뷔를 축하했다.

이탁수는 동국대학교 연극학부에서 연기를 전공했으며, 최근 아버지 이종혁과 같은 소속사인 빅보스엔터테인먼트와 전속계약을 체결했다. 이번 연극 ‘죽은 시인의 사회’에서는 찰리 달튼 역을 맡아 본격적인 배우 활동의 첫발을 내디뎠다.

앞서 이종혁은 JTBC 예능 프로그램 ‘냉장고를 부탁해’에 출연해 아들의 연극 오디션 합격 소식을 직접 전하며 관심을 모은 바 있다. 당시 그는 이탁수가 낮에는 카페, 저녁에는 레스토랑에서 아르바이트를 하며 연기 활동을 준비하고 있다고 밝혀 화제를 모았다.

한편 이종혁은 과거 MBC 예능 프로그램 ‘아빠! 어디가?’에 두 아들 이탁수, 이준수와 함께 출연하며 많은 사랑을 받았다. 이후 두 아들 모두 배우의 길을 선택하면서 ‘배우 가족’으로서 새로운 행보를 이어가고 있다.

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