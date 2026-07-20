오늘 중부지방 중심 비…당분간 오락가락 장맛비 이어져

20일 중부지방을 중심으로 장맛비가 내리겠다.



우리나라 남쪽 북태평양고기압 가장자리를 타고 부는 고온다습한 공기, 북서쪽 기압골 뒤쪽으로 유입되는 차고 건조한 공기가 충돌해 정체전선이 형성됐다.

하얗게 쏟아지는 장맛비. 연합뉴스

이 정체전선이 중부지방에 걸쳐 있으면서 중부지방을 중심으로 비가 오겠다.



남부지방에도 비가 내리겠지만, 소강상태를 보이는 시간·지역이 많겠다.



이날 예상 강수량은 수도권 30∼80㎜, 대전·세종·충남 20∼80㎜, 서해5도·강원내륙·강원산지·충북·경북중부·경북북부 20∼60㎜, 호남·대구·경북남부·부산·울산·경남 5∼40㎜, 강원동해안·제주 5∼20㎜이다.



수도권과 충청에 오전 중, 경북중·북부에 늦은 오후부터 저녁 사이 비가 시간당 20∼30㎜씩 거세게 쏟아질 때가 있겠으니 유의해야 한다.



비는 이번 주 내내 남북으로 오르락내리락하는 정체전선 위치에 따라 내렸다가 그치기를 반복하며 전국에 이어질 전망이다.



이날 기온은 평년기온과 비슷하거나 그보다 조금 높은 수준을 유지하겠다.



대부분 지역 체감온도가 최고 31도 안팎에 이르겠고, 충청 일부와 남부지방·제주 등 폭염특보가 내려진 지역에선 최고 33도 안팎까지 오르겠다. 영남과 제주는 체감온도가 35도 안팎에 이르기도 하겠다.



지난밤 제주와 남부지방 곳곳이 열대야(밤 최저기온이 25도 밑으로 내려가지 않는 현상)를 겪었는데, 이 지역들엔 당분간 열대야가 반복될 것으로 예상된다.



이날 오전 8시 주요 도시 기온은 광주 28.0도, 부산 27.4도, 대구 26.3도, 울산 25.6도, 인천 24.0도, 서울 23.9도, 대전 23.1도다.



낮 최고기온은 26∼33도일 것으로 예상된다.



당분간 서해상과 동해상을 중심으로 돌풍이 불고 천둥과 번개가 치겠다.



서해남부해상과 남해상, 제주해상, 동해남부해상에 21일까지 해무가 끼겠으니, 항해나 조업 시 유의할 필요가 있다.

<연합>

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