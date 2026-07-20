'골든볼' 주인공은 스페인 로드리…득점왕은 음바페

16년 만에 스페인의 월드컵 우승을 지휘한 무적함대 중원 사령관 로드리(맨체스터 시티)가 2026 북중미 월드컵 최고의 선수로 우뚝 섰다.

로드리는 20일(한국 시간) 미국 뉴욕/뉴저지 스타디움에서 열린 아르헨티나와의 대회 결승전에서 스페인의 1-0 승리를 이끈 뒤 골든볼 수상자로 선정됐다.

스페인은 2010년 남아프리카공화국 대회 이후 16년 만에 두 번째 우승 별을 가슴에 달았다.

우승 후 열린 시상식의 주인공은 로드리였다.

그는 대회 최우수선수(MVP)에게 주는 골든볼을 받았다.

미드필더인 로드리는 대회 내내 스페인 중원을 안정적으로 지휘했다.

눈에 띄는 공격 포인트나 화려한 플레이는 없었지만, 압도적인 볼 소유 능력과 높은 패스 성공률로 스페인 우승에 앞장섰다.

최고의 골키퍼에게 주는 골든글러브는 스페인 수문장 우나이 시몬(아틀레틱 빌바오)이 차지했다.

그는 이번 대회 8경기에서 단 1골만을 내줬다.

아르헨티나와의 결승전에서도 정규 시간에는 단 한 개의 슈팅도 허용하지 않았다.

영플레이어상은 스페인 신예 수비수 파우 쿠바르시(바르셀로나)가 거머쥐었다.

쿠바르시는 10대의 어린 나이에도 침착한 수비로 스페인 뒷문을 지켰다.

쿠바르시는 결승전 출전으로 라민 야말과 함께 20세 미만 월드컵 최다 7경기 출전 타이 기록을 세웠다.

이 기록을 단독으로 갖고 있던 킬리안 음바페(프랑스)와 동률을 이뤘다.

득점왕인 골든부트는 10골(4도움)을 터트린 음바페에게 돌아갔다.

음바페는 잉글랜드와 3위 결정전에서 2골을 추가하며 메시(8골 4도움)를 따돌렸다.

<뉴시스>

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