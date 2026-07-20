지드래곤, '유네스코 세계유산위원회' 홍보대사 위촉…평화의 메시지

지드래곤

가수 지드래곤(G-DRAGON)이 대한민국에서 처음으로 개최되고 있는 '제48차 유네스코 세계유산위원회 회의'의 홍보대사로 위촉되며, 전세계에 평화의 메시지를 전달하는 선한 영향력을 발휘했다.

지드래곤은 지난 19일 부산 벡스코(BEXCO)에서 열린 '제48차 유네스코 세계유산위원회' 개막식에 공식 참석해 국가유산청으로부터 홍보대사 위촉장을 받았다. 한국이 유네스코 세계유산협약 가입 이후 최초로 개최하는 이번 세계유산위원회는 세계유산의 보존과 활용, 신규 등재 및 미래 정책 등을 심도 있게 논의하는 권위 있는 국제회의로, 전 세계 각국의 대표단이 대거 참석한 가운데 진행됐다.

이번 홍보대사 위촉은 지드래곤이 그동안 음악과 독창적인 예술을 통해 일관되게 전해온 평화의 메시지와, 그가 설립한 공익법인 저스피스재단의 이타적인 철학이 국제기구와 국가기관으로부터 공식적으로 인정받았다는 점에서 깊은 문화적 의미를 지닌다.

국가유산청은 '일상에서의 작은 참여가 평화를 만든다'는 지드래곤의 평소 활동 신념이 유네스코의 설립 목적인 평화와 완벽히 일치한다는 점에 주목, 국내 최초로 열리는 이번 세계유산위원회의 성과를 널리 확산할 최적의 인물로 지드래곤을 전격 선정했다고 배경을 밝혔다.

이날 기품 있는 슈트 차림으로 위촉식 단상에 오른 지드래곤은 전 세계 유네스코 관계자들이 모인 자리에서 흡인력 있는 목소리로 연설을 이끌어갔다.

지드래곤은 연설을 통해 "오랜 시간 인류의 소중한 유산을 지켜온 유네스코와 전 세계 참석자 분들께 깊이 감사드린다"며 운을 뗐다. 이어 개최지 부산에 대해 "전쟁의 상흔을 평화와 희망으로 꽃피워낸 경이로운 도시이자, 세계 유일의 유엔기념공원이 있는 뜻깊은 곳"이라며, "국경을 넘어 평화를 위해 헌신한 분들이 잠든 이곳에서, 세계유산을 함께 지키기 위한 새로운 약속을 시작하려 한다"고 의미를 짚었다.

특히 지드래곤은 "유산을 지키는 일은 과거를 보존하는 것에 그치지 않고, 미래의 평화를 만드는 일"이라고 힘주어 말했다. 이어 "예술은 모두의 마음을 움직이고, 그 움직임이 모여 세상을 변화시키는 강력한 힘이 있다. 전쟁과 기후위기로 사라질 위험에 처한 세계유산을 지키는 데 아티스트로서 적극적으로 힘을 보태겠다"라며, "부산에서 시작된 우리의 작은 마음이 전 세계를 잇는 거대한 평화의 장이 되기를 소망한다"고 전해 현장 참석자들에게 묵직한 울림을 줬다.

지드래곤의 이번 행보는 단순한 일회성 홍보 활동에 그치지 않고, 실질적인 글로벌 캠페인으로 확장되어 그 가치를 더한다. 지드래곤이 설립한 저스피스재단은 이번 위촉과 연계하여 유네스코와 국제사회에 강력한 영향력을 보여줄 수 있는 세계유산기금 캠페인 '헤리티지 인 피스'를 발족해 활발히 추진 중이다.

한편 지드래곤이 속한 그룹 빅뱅은 오는 8월 21일부터 23일까지 고양종합운동장 공연을 시작으로 북미·유럽·오세아니아·아시아 등 전 세계 초대형 스타디움과 돔급 공연장을 수놓는 데뷔 20주년 월드투어에 나선다.

<뉴스1>

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