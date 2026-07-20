李대통령 지지율 소폭 내려 48.4%…"與갈등에 지지층 이탈" [리얼미터]

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 소폭 하락했다는 여론조사 결과가 20일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 13∼16일까지 전국 18세 이상 2천7명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 0.5%포인트(p) 내린 48.4%로 집계됐다.

이재명 대통령, 세계유산위원회 개회식 축사. 연합뉴스

부정 평가는 지난주 대비 0.3%p 오른 48.0%로, 긍정-부정 격차는 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±2.2%p) 내인 0.4%p로 나타났다.

'잘 모름'이라고 응답한 비율은 3.6%였다.

리얼미터는 "주 초·중반에는 긍정 평가가 50% 초반대를 유지했다"면서도 "주 후반 금리 인상·증시 급락 등 경제 악재와 여권 내 보완수사권 갈등, 유시민 작가의 '필연적 실패' 발언까지 겹치면서 핵심 지지층인 40대와 진보층이 주로 이탈하며 지지율이 상당 폭 하락해 전체 긍정 평가는 소폭 내림세로 마감했다"고 분석했다.

지역별로는 대전·세종·충청이 13.8%p 내린 38.1%를 기록하며 가장 큰 하락 폭을 보였다.

부산·울산·경남(43.7%)과 서울(43.7%)도 각각 지난주보다 6.0%p, 1.3%p 하락한 것으로 조사됐다.

반면 대구·경북(46.9%)은 15.7%p 오르며 지지율 상승 폭이 가장 컸다. 전남광주·전북(79.7%)은 5.9%p 올랐다.

연령대별로는 40대(55.5%)가 3.8%p 하락하며 지지율 낙폭이 가장 컸으며 70대 이상(51.2%)에서도 1.2%p 떨어졌다.

20대(35.5%)에서는 1.3%p, 50대(57.4%)에서는 0.8%p 올랐다.

이념 성향별로는 진보층에서 5.4%p 내린 69.5%, 중도층에서는 2.4%p 오른 51.0%로 조사됐다.

지난 15∼16일 전국 18세 이상 1천5명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.1%, 국민의힘이 40.0%를 각각 기록했다.

민주당은 지난 조사 대비 1.7%p 떨어졌고 국민의힘은 1.9%p 올랐다.

민주당 지지율은 5주 만에 하락한 반면, 국민의힘은 5주 만에 반등해 양당 격차가 6.7%p에서 3.1%p로 축소됐다.

리얼미터는 민주당 지지율에 대해 "전당대회를 앞두고 선호투표제 도입을 둘러싼 계파 갈등과 검찰 보완수사권 폐지론에 대한 당내 이견이 언론을 통해 부각되면서 50대·60대와 진보층을 중심으로 지지율이 이탈했다"고 분석했다.

실제로 민주당에서는 지난 조사보다 60대(38.1%)와 50대(53.7%) 지지율이 각각 8.2%p, 7.7%p 하락했다. 진보층에서도 3.2%p 내린 72.8%로 조사됐다.

국민의힘에 대해서는 "장윤기 살인 사건을 계기로 '범죄피해자 보호 3법' 당론 발의를 추진하며 보완수사권 유지 및 단속 강화 메시지를 부각한 것이 지지층 결집으로 이어져 반등한 것으로 보인다"고 분석했다.

국민의힘 지지율은 주요 지지층인 부산·울산·경남(46.1%)과 보수층(76.5%)에서 각각 13.2%p, 4.5%p 올랐다.

조국혁신당 지지율은 3.1%, 개혁신당은 2.7%, 진보당은 1.3%로 나타났다. 무당층은 8.5%로 기록됐다.

두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.

대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.2%p, 응답률은 4.0%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 4.1%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>

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