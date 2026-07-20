싸이 '강남스타일' MV, K팝 최초 유튜브 60억뷰 대기록

가수 싸이의 글로벌 히트곡 '강남스타일' 뮤직비디오가 K팝 사상 최초로 유튜브 조회 수 60억건을 돌파했다고 소속사 피네이션이 20일 밝혔다.



이 뮤직비디오는 지난 17일 오후 60억뷰를 돌파했다. 이는 지난 2012년 7월 15일 공개 이후 14년 만이다.

싸이 '강남스타일' 뮤직비디오 유튜브 60억뷰. 피네이션 제공

'강남스타일' 뮤직비디오는 2023년 12월 30일 50억뷰를 넘긴 데 이어 2년 7개월 만에 10억뷰를 추가했다.



'강남스타일' 뮤직비디오는 코믹한 노랫말과 인상적인 말춤, 해학적인 영상을 앞세워 전 세계에 돌풍을 일으켰다. 2012년 12월 유튜브 사상 최초로 10억뷰 돌파, 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 7주 연속 2위 등 서구권 주류 음악 시장에서 K팝 열풍을 일으킨 출발점이 됐다.



싸이는 '강남스타일' 유튜브 신드롬과 관련해 지난해 연합뉴스에 "유튜브는 한류의 판도를 바꿨다"며 "'강남스타일'은 유튜브가 잘 활용된 최초의 사례였다"고 의미를 부여한 바 있다.



피네이션은 "'강남스타일' 뮤직비디오의 60억뷰 돌파는 K팝 역사의 상징적인 기록이자, 국경과 세대를 뛰어넘어 꾸준히 사랑받는 콘텐츠의 저력을 보여주는 사례"라고 설명했다.



싸이는 전날 '싸이흠뻑쇼 서머스웨그2026' 과천 공연에서 '강남스타일' 뮤직비디오 의상을 착용하고 무대에 올라 60억뷰 기록을 자축했다.



그는 "(오늘 무대 영상을) 유튜브에 60억뷰 감사 영상으로 올리겠다"고 말했다.

<연합>

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