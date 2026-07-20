임지연·이도현, 골프장 데이트 목격담 화제…"아주 알콩달콩"

배우 임지연과 이도현 커플의 골프장 데이트 목격담이 온라인에서 화제를 모으고 있다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 두 사람이 한 골프장에서 함께 시간을 보내는 모습을 봤다는 목격담이 잇따라 올라왔다.

게시글 작성자는 “이도현과 임지연을 봤다. 같이 골프를 치러 온 것 같았다”며 “이도현은 실제로 보니 운동선수인 줄 알 정도로 체격이 좋았고, 피부도 많이 탄 모습이었다”고 전했다. 그러면서 “두 사람이 아주 알콩달콩해 보였다”고 덧붙였다.

해당 글은 각종 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)를 통해 빠르게 확산되며 팬들의 관심을 끌었다. 공개 열애 중인 두 사람이 여전히 변함없는 애정을 이어가고 있는 것 아니냐는 반응과 함께 응원의 목소리도 이어졌다.

다만 이번 내용은 온라인에 올라온 개인의 목격담으로, 구체적인 장소나 당시 상황 등은 공식적으로 확인되지 않았다.

임지연과 이도현은 넷플릭스 시리즈 ‘더 글로리’를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했으며, 지난 2023년 열애를 인정한 이후 공개 연애를 이어오고 있다.

최근 전역한 이도현은 차기작 준비와 함께 활동을 재개했으며, 임지연 역시 드라마와 예능을 오가며 활발한 활동을 펼치고 있다.

한편 이도현은 첫 복귀작으로는 넷플릭스 시리즈 ‘그랜드 갤럭시 호텔’ 촬영을 마쳤다.

임지연은 최근 SBS 금토드라마 '멋진 신세계'에서 강렬한 연기를 선보이며 시청자들의 호평을 받았다. 작품에서 몰입도 높은 연기력으로 극을 이끌었고 차기작으로는 드라마 ‘얼라이크’ 출연을 확정지었다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지