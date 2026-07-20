가운데 좌석 빼고 더 넓게…유나이티드항공, ‘파격 이코노미’ 출시

미국의 유나이티드항공이 이코노미 3열 중 가운데 자리를 비워 양쪽 승객이 더 넓게 자리를 이용할 수 있는 새로운 좌석 서비스를 선보인다.

미국의 유나이티드항공이 이코노미 3열 중 가운데 자리를 비워 양쪽 승객이 더 넓게 자리를 이용할 수 있는 새로운 좌석 서비스를 선보인다. 미국 유나이티드항공 공식 홈페이지 보도자료 캡처

19일(현지시간) 미국 ABC 뉴스 등 외신들에 따르면 유나이티드항공이 올해 하반기부터 신형 에어버스 A321XLR 항공기에 ‘이코노미 플러스’ 이름의 새로운 좌석 옵션을 도입한다.

가운데 좌석이 없는 열을 동일 기종 50대에 마련하며, 비운 자리에는 창가 쪽과 통로 쪽에 앉은 승객이 같이 사용할 수 있는 테이블을 설치한다.

테이블은 부드러운 가죽 느낌의 커버로 마감됐고 컵을 올려놓을 수 있는 두 개의 홈이 마련된다.

A321XLR 항공기의 미국 국내선 운항은 올해 가을, 국제선은 내년초에 시작한다.

항공사는 “이러한 좌석 옵션을 도입하는 미국 유일의 항공사가 될 것으로 예상된다”고 강조했다.

앤드류 노첼라 유나이티드 항공 부사장 겸 최고영업책임자는 “고객들이 새로운 옵션을 매우 좋아할 것”이라고 말했다.

유나이티드항공은 자사가 보유 중인 다른 기종에도 같은 좌석을 도입하는 방안을 검토 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지