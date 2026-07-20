美·이란, '응징과 보복' 악순환 수렁…전면전 한층 가까워져

미국과 이란의 교전이 응징과 보복의 악순환 양상을 띠며 격화하고 있다. 전면전 재개가 임박했다는 관측 속에 상대방의 '레드라인'도 침범하면서 중동 정세는 한층 불안해졌다.



두 나라의 종전 양해각서(MOU)는 이란이 호르무즈 해협의 통제권을 고집하며 지난달 25일(현지시간) 이곳을 지나던 상선을 드론으로 공격하고, 미국이 이튿날 이란을 공습하면서 침식당하기 시작했다.

미국 중부사령부에서 공개한 영상 속 이란의 군사적 표적을 향해 미사일이 발사되는 모습. AFP연합뉴스

'눈에는 눈' 방식의 보복과 재보복이 연쇄적으로 일어났다. 지난 7일 이란이 다시 호르무즈 해협의 상선들에 발포한 데 맞서 미군 중부사령부는 "응징"(punishment)이라며 이란을 공습했다. 이후로도 산발적인 공격과 반격이 오갔다.



물밑에서 논의되던 것으로 알려진 종전 합의가 막판에 틀어진 12일, 이란은 호르무즈 해협 폐쇄를 선언했다. 그러자 미국은 여드레 연속 이란을 공습했다. 이란도 질세라 중동 각국의 미군 기지를 공격했다.



점차 번져가던 불길에 17일 요르단 기지에서 발생한 미군 3명의 사망·실종은 기름을 부은 격이 됐다. 휴전 이후 첫 미군 사망자로 기록됐으며, 이란의 직접 공격에 미군이 사망한 첫 사례였다. 이튿날인 18일에도 이라크에서 미군 1명이 이란의 드론 불발탄을 해체하는 과정에서 숨졌다.



이란에서 이미 훨씬 더 많은 사상자가 나온 게 현실이지만, 미군 사망이 주목받는 이유는 전력의 우위에 선 미국이 협상보다 전쟁 쪽으로 기울 가능성을 키우기 때문이다.

18일(현지시간) 이란 남부의 한 교량이 미국의 공습에 파괴된 모습. AFP연합뉴스

미 중부사령부는 전날 공습이 "미군 장병을 공격한 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)를 신속히 응징하기 위한 것"이라고 밝혔다. 미군이 사용한 '응징'이라는 표현에는 격분의 감정이 섞였다는 분석이 나올 법하다.



도널드 트럼프 대통령은 19일 뉴스네이션 인터뷰에서 "우리나라를 위해 복무하다가" 목숨을 잃었다면서 "매우 슬픈 일"이라고 말했다. 피트 헤그세스 국방부 장관은 소셜미디어에 올린 글에서 "그들(미군 장병)의 희생은 우리의 결의를 더욱 강하게 만들 것"이라고 다짐했다.



양국이 이처럼 보복 공격을 주고받는 수렁에 빠지면서 이날 뉴욕타임스(NYT)는 "MOU의 나머지도 모두 허물어졌다"고, CNN은 "미국과 이란 간 휴전은 사실상 무너졌다"고 단정적으로 보도했다.



이에 따라 "전면전으로의 복귀 가능성이 점점 커지고 있다"(AP 통신), "미·이란이 더 큰 전쟁에 한층 가까워졌다"(NYT), "전면전 재개 직전"(워싱턴포스트·WP)이라는 우려가 미 언론에서 제기되고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

트럼프 행정부의 한 관리는 WP에 "미국은 더 큰 전쟁을 준비하고 있다"며 중동 지역으로 군용기 배치를 늘리고 있다고 전했다. NYT도 영국과 독일의 F-35·F-16 전투기가 이스라엘로 전진 배치되고 있다고 익명의 당국자를 인용해 보도했다.



특히 전면전이 재개될 경우 개전 초기와 달리 공격 대상이 군사 시설에 머물지 않고 민간 시설에 치명상을 안기는 방식으로 전개될 가능성이 거론된다.



월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령의 "자제력이 시험대에 올랐다"면서 "확전의 악순환을 촉발할 수 있다"고 예상했다. AP 통신은 미·이란이 "상대방의 레드라인을 넘고 있다"고 봤다.



실제로 '확전의 악순환' 국면에서 미국은 교량과 담수화 시설 등 민간 시설로 간주되는 이란의 인프라를 타격한 것으로 보도됐다. 이란은 자국 남서부에 건설 중인 원자력발전소가 미군의 공격을 받았다고 주장했다.



트럼프 대통령은 이란이 이번 주에도 합의하지 않을 경우 교량뿐 아니라 발전소도 공격하겠다고 위협한 상태다. 현재로선 이란이 협상 테이블에 복귀할 것으로 기대하기 어려운 상황에서 정전과 그에 따른 단수라는 초강수를 두겠다는 예고다.



이란도 레드라인을 넘고 있기는 마찬가지다. 물이 부족한 중동의 미국 동맹국들을 공격하면서 담수화 시설을 표적으로 삼았다. 자국 통제에 따르지 않는 민간 상선은 호르무즈 해협에서 안전하지 않을 것이라고도 경고했다.

이란 혁명수비대에서 공개한 영상 속 이란 모처에서 요르단의 미군 시설을 향해 미사일을 발사하는 모습. AFP연합뉴스

이란은 카타르, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 바레인에 더해 오만, 사우디아라비아, 요르단, 이라크까지 사실상 중동 전역으로 공격 범위를 확장했다. 친위 세력인 후티 반군을 동원한 홍해 수로 차단도 시도할 태세다.



미국이 이에 맞서 이란의 경제적 목줄인 하르그섬을 장악하거나 쿠르드 반군을 지원해 지상전을 전개할 가능성도 상존한다. 이 경우 전쟁은 완전히 새로운 국면을 맞을 전망이다.



AP 통신은 트럼프 대통령이 거론한 대로 호르무즈 해협 주변의 섬이나 하르그섬의 점령을 시도할 경우 더 큰 해군 전력과 수만 명의 지상군이 필요할 것이라고 봤다.



그동안 전면전 재개를 자제해 온 양측이 더는 무력 사용에 주저하지 않게 된 배경 중 하나로는 종전 협상의 교착 상태를 타개하기 위한 외교적 측면도 있다고 WSJ은 분석했다.



다만, 이 과정에서 세계 원유 공급의 20%가 통과하는 호르무즈 해협이 다시 틀어막히면서 석유 재고를 위험한 수준으로 끌어내리고, 유가를 통제 불가능한 수준으로 끌어올리는 것은 불가피하다고 진단했다.

<연합>

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