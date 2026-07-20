세븐, 이다해 임신 소식에 오열…"성별은 딸, 태명은 '해븐'"

SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 화면 캡처

가수 세븐이 아내인 배우 이다해의 첫아이 임신 소식을 듣고 감격의 눈물을 흘린 사연이 공개됐다.

이다해는 지난 19일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에 스페셜 MC로 출연해 첫아이를 임신한 근황과 남편 세븐의 반응을 전했다.

이날 이다해는 “현재 임신 18주 정도 됐다”며 “결혼 3년 만에 첫아이를 만나게 됐고, 딸을 임신했다”고 기쁜 소식을 전했다.

이어 아이 이름에 대해서는 “남편이 평소 예쁜 아기를 보면 ‘엘리야’라고 전했다. 딸을 낳으면 ‘엘리’라고 짓자고 했는데 정말 딸이 생겼다”며 “‘엘리’와 ‘엘라’ 사이에서 고민 중”이라고 밝혔다.

그러면서 태명에 대해 “제 이름의 ‘해’와 세븐의 ‘븐’을 합쳐 ‘해븐’이라고 지었다”고 설명했다.

특히 임신 사실을 처음 알렸던 순간은 감동을 자아냈다. 이다해는 “작은 이벤트를 준비했다. 인형에 임신 테스트기를 꽂아 레스토랑으로 가져갔다”며 “식전 기도를 하자고 한 뒤 남편이 인형을 보게 했는데, 테스트기를 확인하고는 한동안 멍하니 있다가 결국 눈물을 흘렸다”고 회상했다.

이어 “정말 기뻐했다. 마침 음식을 서빙하던 직원에게도 ‘아내가 임신했어요’라며 바로 자랑하더라"고 말해 출연진의 미소를 자아냈다.

세븐의 남다른 ‘딸바보’ 면모도 전했다. 이다해는 “남편이 딸들이 ‘아빠랑 결혼할 거야’라고 말하는 영상을 볼 때마다 너무 행복해한다”며 "자기도 꼭 그런 말을 들어보고 싶다고 하더라"고 웃으며 말했다.

태몽에 얽힌 에피소드도 공개했다. 이다해는 “두 개의 바구니 안에서 실뱀과 고양이가 함께 움직이는 꿈을 꿨다”며 “꿈을 꾸고 깰 때는 찝찝했는데, 막상 눈앞에서는 너무 예뻐 보였다”고 떠올렸다. 이에 MC 신동엽과 서장훈은 “좋은 태몽”이라며 진심 어린 축하를 건넸다.

한편 세븐과 이다해는 8년간의 공개 열애 끝에 2023년 결혼했다. 최근 첫딸 임신 소식을 전하며 많은 축하를 받고 있으며, 새로운 가족을 맞이할 준비에 한창이다.

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