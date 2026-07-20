李대통령 “대한민국, 세계인 마음 움직이는 문화강국으로 성장했다”

이재명 대통령은 “이제 대한민국은 우리의 이야기로 세계인의 마음을 움직이는 문화강국으로 성장했다”고 19일 강조했다.

이재명 대통령이 19일 부산에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 개회식에서 축사를 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 이같이 밝힌 후, “문화의 힘으로 인류의 소중한 유산을 함께 지키고, 세계 평화와 번영에 기여하며 백범 선생의 뜻을 이어가겠다”고 의지를 다졌다.

이어 “백범 김구 선생께서는 부강한 나라보다 높은 문화의 힘으로 인류에 공헌하는 나라를 꿈꾸셨다”며 “인류 불행의 근원을 인간의 내면에서 찾으셨고, 이를 극복할 수 있는 길은 오직 문화에 있다고 역설하셨다”고 언급했다.

그러면서 “‘평화의 방벽은 인간의 마음속에 세워야 한다’는 유네스코 헌장이 선언한 이 정신은 문화로 평화를 이루고, 인류의 화합을 실현하고자 했던 백범 김구 선생의 철학과 깊이 맞닿아 있다”고도 덧붙였다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 부산에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 내빈 만찬에 참석하고 있다. 연합뉴스

앞서 이 대통령은 같은 날 오후 부산에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 개회식에 김혜경 여사와 함께 참석했다.

세계유산 등재와 보존·관리 현황을 살펴보는 세계유산위원회는 세계유산 분야에서 가장 중요한 의사결정기구다. 한국에서 위원회가 열린 것은 1988년 세계유산협약 가입 이후 이번이 처음이다.

김 여사와 내빈 대상 만찬에 참석한 이 대통령은 만찬사에서 “세계문화유산을 지키기 위한 여러분들의 노력에 경의를 표하며 대한민국 방문을 국민과 함께 진심으로 환영한다”며 말했다고 청와대가 브리핑에서 전했다.

이 대통령은 1시간여 이어진 만찬을 마치며 “부산에서의 시간이 참석자 모두에게 깊은 영감과 추억으로 남기를 바란다”면서 이번 위원회의 성공적 개최를 기원했다.

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