與 전대 이번엔 ‘청년기탁금 논란’

더불어민주당 8·17 전당대회 당대표 선거를 앞두고 청년 후보의 정치 참여 문제가 다시 논란이 되고 있다. 앞서 선출직 청년최고위원 도입이 무산된 데 이어, 이번에는 크게 오른 기탁금이 청년 후보의 출마 부담을 키웠다는 지적이 제기됐다. 김민석 전 국무총리와 송영길 의원에 이어 이재명 대통령도 문제를 제기하면서 당 선거관리위원회는 기탁금 감면 방안을 다시 논의하기로 했다.

더불어민주당 최고위원에 도전하는 정민철 정책위원회 부의장. 연합뉴스

논란은 최고위원 선거에 출마한 정민철 정책위원회 부의장이 기탁금 마련의 어려움을 호소하면서 커졌다. 정 부의장은 전날 유튜브 방송 도중 눈물을 보이기도 했다. 김 전 총리는 19일 엑스(X)에 “도저히 이해가 안 된다. 청년과 장애인 후보는 이재명 대표 시절보다 대표 3000만원, 최고위원 1750만원을 더 내야 한다”며 “이게 뭡니까, 설명도 없이”라고 적었다.



민주당 중앙당 선거관리위원회는 올해 전당대회 당대표·최고위원 후보의 예비경선 기탁금을 각각 2000만원으로 정했다. 본경선에 진출하면 당대표 후보는 8000만원, 최고위원 후보는 3000만원을 추가로 내야 한다. 청년 후보는 기탁금을 50% 감면받지만, 최고위원 선거를 기준으로 실제 납부액은 지난해 750만원에서 올해 2500만원으로 늘었다.



김 전 총리에 이어 이 대통령도 기탁금 인상을 지적했다. 이 대통령은 이날 엑스(X)에서 “이번 당 지도부 선거에서 기탁금이 대폭 상향되고 특히 청년 후보의 기탁금은 몇 배로 늘어나 청년 후보들이 힘들어한다니 아쉽다”며 “당의 재정이 어려운 것도 아니고 청년들의 어려움과 정책적 배려의 필요성도 있으니 가능하다면 기탁금을 종전 수준으로 되돌리는 걸 고려해 보시면 어떨까 한다”고 제안했다.



이 대통령의 제안이 정 부의장을 지원한 것이라는 해석이 뒤따른 가운데, 이 대통령은 글에서 “혹여 이걸 가지고 당무 개입이라 지적하실 분도 계실 수 있는데, 현행법과 당헌·당규상 대통령도 당원으로서 소속 정당의 당무에 대해 의견을 낼 수 있게 돼 있으니 오해 없으시기 바란다”고 덧붙였다. 당 선관위는 21일 전체회의를 열어 청년 후보의 기탁금 감면 비율을 높이거나 당이 일부를 보전하는 방안 등을 다시 논의하기로 했다.



청년 문제는 전당대회 준비 과정에서도 한 차례 불거졌다. 6·3 지방선거 이후 청년층과의 거리 좁히기가 과제로 떠오른 상황에서 민주당 최고위원회가 선출직 청년최고위원 도입안을 부결하면서다. 이후 김 전 총리는 지명직 최고위원 한 석과 선출직 최고위원 한 석을 청년에게 보장하겠다고 했고, 송 의원은 지명직 최고위원 두 자리를 모두 청년에게 주겠다고 밝혔다.



예비경선이 다가오면서 현재 ‘3강’으로 꼽히는 당권 주자들도 적극적인 선거운동에 나섰다. 김 전 총리는 전날 대전 지역위원회를 방문해 “우리가 당을 한번 정신 차리고 바로잡아야 될 시점”이라고 말했다. 정청래 전 대표는 페이스북에 “오직 민심, 오직 당심만 보고 가겠다”며 “제가 민주당을 지킬 테니 당원들이 정청래를 지켜달라”고 호소했다. 송 의원은 전북 고창 선운사를 찾은 뒤 경남 창원문성대에서 당원들을 만나며 “더 큰 책임과 각오로 창원으로 향한다”고 했다.

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