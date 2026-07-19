李 “높은 문화의 힘 바탕 인류유산 지킬 것” [세계유산위 부산 개막]

제48차 유네스코 세계유산위원회가 19일 부산에서 개막했다. 세계유산 등재와 보존·관리 방향을 결정하는 최고 의사결정기구 회의가 한국에서 열리는 것은 1988년 세계유산협약 가입 이후 38년 만에 처음이다.

세계유산위원회는 세계유산협약에 따라 매년 열리는 국제회의로, 인류 전체를 위해 보호해야 할 ‘탁월한 보편적 가치’(OUV)를 지닌 유산의 신규 등재 여부와 이미 등재된 세계유산의 보존·관리 상태, 위험에 처한 세계유산 목록, 세계유산 운영지침 개정 등을 심의한다.

‘한국의 美’ 감상 19일 부산에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 개회식에서 축하공연이 펼쳐지고 있다. 1988년 세계유산협약 가입 이후 처음으로 한국에서 열린 세계유산위원회 개회식에 직접 참석한 이재명 대통령 내외가 관람석 앞줄 가운데에서 공연을 감상하고 있다.

청와대사진기자단

이날 오후 부산 벡스코(BEXCO)에서 열린 개회식을 시작으로 오는 29일까지 열리는 이번 회의에는 196개 세계유산협약 당사국 대표단과 유네스코 관계자, 비정부기구(NGO), 학계 전문가 등 3000여명이 찾을 예정이다.

한국은 이번 회의에서 단순 개최국을 넘어 의장국으로 회의를 이끈다. 본회의 의장은 2017∼2019년 한국인 최초로 유네스코 집행이사회 의장을 지낸 이병현 전 주유네스코 대한민국대표부 대사가 맡는다.

이번 회의에서는 신규 등재 후보 30건과 기존 유산 확장·수정안 3건을 심의하고, 기존 세계유산 147건의 보존상태도 함께 점검한다. 국내 관심 안건으로는 ‘한국의 갯벌’ 2단계 확대 등재와 일본 사도광산 후속조치 문제가 꼽힌다. 갯벌 확대 등재는 한국이 보유한 세계유산 가운데 2단계 확대 등재에 나서는 첫 사례로, 기존에 등재된 서천·고창·신안·보성-순천 갯벌에 여수·고흥·무안·서산 갯벌을 더하는 안건이다.

이날 개회식에 참석한 이재명 대통령은 “원조를 받던 나라에서 하는 나라로, 나아가 문화의 가치를 함께 나누는 나라로 성장한 대한민국의 여정은 인류 공동의 성공 사례”라고 말했다. 이어 “높은 문화의 힘을 바탕으로 인류의 소중한 유산을 함께 지키고 세계 평화와 번영에 기여하는 나라로 백범 선생의 뜻을 이어가겠다”고 했다.

칼레드 엘에나니 유네스코 사무총장은 한국의 파트너십에 감사를 표하며 “우리가 공동유산을 보호하고 대화와 연대의 정신을 강화하는 것이 협약 정신의 핵심에 있다”고 강조했다.

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