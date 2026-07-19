민선 9기도 건설 경쟁… 재원 조달 논란 [심층기획-‘혈세 먹는 하마’ 지역 공공시설]

민선 9기 지방자치단체장들이 경쟁적으로 돔구장과 아레나 등 대형 공공시설 건립을 추진하면서 사업 실현 가능성과 재원 조달의 현실성이 도마에 오르고 있다.



19일 부산시에 따르면 전재수 시장은 후보 시절 부산항 북항 재개발 부지에 프로야구와 대형 공연을 함께 개최할 수 있는 개폐식 돔구장 건립을 공약했다. 롯데 자이언츠 홈경기뿐 아니라 콘서트와 국제행사를 연중 개최해 365일 활용하는 복합문화공간으로 조성한다는 구상이다.



시는 부지 매입비 6400억원과 돔구장 건립비 1조원, 부대시설 조성비 등을 포함한 총 사업비를 2조5000억∼3조5000억원으로 추산하고 있다. 사업비는 문화체육관광부 주관 ‘스포츠·공연 복합형 돔구장 공모사업’을 통한 국비 확보와 시비 매칭, 민간자본 유치 및 부산항만공사의 지분 참여, 시민 공모주 발행 등의 방안이 거론되고 있지만, 구체적인 재원 조달 방식은 아직 확정되지 않았다.



다른 지역도 비슷한 구상을 내놓고 있다. 충남도는 천안·아산 생활권에 5만석 규모의 ‘천안아산 돔아레나’ 건립을 추진 중이다. K팝 공연과 국제행사, 스포츠 경기를 모두 수용하는 복합문화시설을 목표로 하지만 1조원 이상 투입될 것으로 예상되는 사업비 마련 방안은 구체적으로 제시되지 않았다. 세종시의 세종아레나와 대구시의 K대구아레나 등도 지역 문화·공연 인프라 확충을 내세우며 추진되고 있지만, 대규모 예산 확보가 공통 과제로 꼽힌다.



문제는 대형 공공시설이 건립 이후에도 막대한 운영비를 지속적으로 투입해야 한다는 점이다. 부산의 유스호스텔 ‘아르피나’가 대표적인 사례다. 아르피나는 운영 주체가 부산관광공사에서 부산도시공사로 바뀐 이후에도 만성 적자를 벗어나지 못하고 있다. 2020년과 2021년 각각 39억9300만원과 41억5100만원의 순손실을 기록했고, 지난해 상반기에만 19억1500만원의 손실을 냈다. 인천문화예술회관의 연간 적자는 200억~400억원대다. 공공성을 우선하는 시설 특성상 수익성 확보에 한계가 있다는 것이 운영기관의 설명이다.



지자체 운영 공공시설 상당수가 적자 운영에 시달리는 상황에서 신규 대형 시설 건립을 추진하는 것이 적절한지에 대해선 의견이 엇갈린다.

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