‘대졸 백수’ 2분기 50만명 육박… 5년 만에 최대 [경제레이더]

대학을 졸업하고도 일자리를 구하지 못한 실업자가 올해 2분기 50만명에 육박하며 5년 만에 가장 많은 수준을 기록했다. 중동전쟁 여파가 젊은 층에 집중되면서 2030세대가 전체 실업자의 60% 이상을 차지했다. 인공지능(AI) 확산으로 청년 고용여건이 악화하는 가운데 한국의 AI 도입률이 현재 약 6%에서 10년 후 약 50%로 확대될 것이라는 전망이 나왔다.

19일 국가데이터처 국가통계포털과 고용동향에 따르면, 지난 2분기 대졸 이상 실업자는 지난해보다 3만9000명 늘어난 48만1000명으로, 2분기 기준으로 코로나19 초기인 2021년(52만1000명) 이후 5년 만에 가장 많은 수준을 기록했다.

지난 15일 서울의 한 고용센터 일자리 정보 게시판. 연합뉴스

고용한파는 2030세대에 집중됐다. 대졸 실업자 중 20대는 1년 전보다 7000명 늘어난 17만9000명, 30대는 2만7000명 증가한 13만명으로 20·30세대가 전체 대졸 이상 실업자의 64.2%를 차지했다. 이에 따라 2분기 대졸 이상 실업률은 20대가 8.3%로 0.6%포인트 상승해 2분기 기준 2021년(9.6%) 이후 가장 높았다. 30대도 2.9%로 0.6%포인트 상승했다. 높은 대학 진학률로 대졸 이상 학력을 가진 실업자와 취업자가 모두 늘어나는 가운데, 2분기 중동 상황이 고용시장에 반영된 것으로 보인다고 데이터처는 설명했다.

양질의 일자리로 꼽히는 산업부문에 AI 도입이 본격화하면서 향후 청년들의 고용한파는 더욱 심화할 것이라는 분석도 나온다. 국회예산정책처의 6월 대외경제동향 보고서에 따르면 한국의 AI 도입률은 현재 약 6%에서 10년 후 약 50%로 상승해 주요 7개국 중 가장 높아질 것으로 추정됐다. AI 노출도가 높은 상위 4개 산업(금융·보험업, 정보통신업, 전문·과학기술서비스업, 공공행정 및 국방)의 국내총생산(GDP) 대비 부가가치 비중은 20.6%로 조사됐다. 올해 2분기 4개 산업 중 정보통신업을 제외한 나머지 산업의 취업자 규모는 모두 쪼그라들면서 AI 활용에 따른 일자리 축소 우려가 커지고 있다.

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