제네시스, 모터스포츠·고성능 모델 특별전

세계 최고 권위 내구 레이스인 ‘르망 24시’ 하이퍼카 클래스에서 한국 브랜드 최초로 완주에 성공한 제네시스가 특별전을 연다.



제네시스는 다음달 17일까지 제네시스 스튜디오 하남에서 ‘제네시스 마그마 × 제네시스 마그마 레이싱(GMR)’ 특별전을 운영한다고 19일 밝혔다. 브랜드 정체성을 담은 다양한 전시 및 체험 콘텐츠를 선보이고 고객들에게 제네시스만의 럭셔리 고성능 브랜드 경험을 선사하겠다는 계획이다.



제네시스 마그마 레이싱 존은 ‘GMR-001 하이퍼카’ 디자인 모델(사진) 전시를 중심으로 제네시스의 디자인 철학과 모터스포츠 도전을 살펴볼 수 있도록 조성된다. 해당 모델은 GMR 팀의 세계 내구 레이스(WEC) 경주용 차량을 실제 크기로 구현했다.



이와 함께 전시는 하이퍼카 시뮬레이션 레이싱을 체험하는 ‘GMR-001 시뮬레이터’, 내구 레이스와 GMR 팀을 소개하는 ‘WEC 및 GMR 소개 섹션’, WEC 주요 경기 장면을 보며 팀 라디오를 들어보는 ‘GMR 피트 월’ 등으로 구성됐다.



제네시스 마그마 존에는 제네시스의 첫 럭셔리 고성능 모델 GV60 마그마가 전시된다. 특별전 기간 고객들이 차량의 고성능 주행 기술력과 상품성을 직접 체험해 볼 수 있도록 남한산성 등 인근 지역 명소가 포함된 GV60 마그마 특화 시승 프로그램도 운영된다.



이외에도 제네시스 마그마 존은 GV80 쿠페·엑스 그란 레이서·엑스 그란 쿠페 콘셉트 등 1대 8 스케일 모델 전시, 마그마의 철학과 기술력을 소개하는 ‘북 오브 마그마 월’, 마그마의 스토리를 담은 고객 휴식 공간 ‘마그마 라운지’ 등으로 조성됐다.

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